Şanlıurfa'da kaçakçılık operasyonunda 37 kişi gözaltına alındı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda tütün ve alkol kaçakçılığıyla bağlantılı 37 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 7 bin 480 paket sigara, 33 litre alkol ve 50 kilogram çay ele geçirildi.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde kaçakçılık operasyonunda 37 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince tütün ve alkol kaçakçılarına yönelik ilçede belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramalarda, gümrük kaçağı 7 bin 480 paket sigara, 33 litre alkol, 50 kilogram çay ile farklı kalemlerde eşyalar ele geçirildi.

Ekiplerce 37 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Güncel
