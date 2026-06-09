Haberler

Şanlıurfa'da kaçakçılık operasyonunda 22 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı

Şanlıurfa'da kaçakçılık operasyonunda 22 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 4 bin 510 paket gümrük kaçağı sigara, nargile kömürü ve tütün ele geçirildi, 22 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonun 22 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince tütün ve alkol ürünleri kaçakçılığına yönelik ilçede çalışma yapıldı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda, gümrük kaçağı 4 bin 510 paket sigara, 10 paket nargile kömürü ve 7 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.

Operasyonlar kapsamında 22 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Müslüm Etgü
CHP'de 2 ayrı grup toplantısı: Özgür Özel, TBMM'de konuşuyor

Özel'den kürsüde sürpriz çıkış: Zafer olarak görmüyorum
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rakam öyle böyle değil! Hakan Safi günler içerisinde servet harcamış

Servet değerindeki parası boşa gitti
İlyas İlbey'den kötü haber! Kızı dua istedi

Bir dönemin efsanesinden kötü haber! Kızı dua istedi
Ankara'da kaybolan lise öğrencisi Fatmanur aranıyor

Ankara alarma geçti! 17 yaşındaki Fatmanur her yerde aranıyor
Aykut Kocaman, Asensio için kararını verdi

Kocaman'dan Asensio kararı

ABD alarmda! 60 yıl sonra ortaya çıkan parazit bir eyalette daha görüldü

60 yıl sonra ortaya çıkıp ülkeyi esir aldı! Git gide yayılıyor
Feci şekilde can veren 16 yaşındaki gencin son paylaşımı yürek burktu

Feci şekilde can veren 16 yaşındaki gencin son paylaşımı yürek burktu
Resmi tatil değil ama 12 Haziran'da okullar kapalı! İşte nedeni

Resmi tatil değil ama bu cuma okullar kapalı! İşte nedeni