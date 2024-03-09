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Vezirköprü İlçe Finalleri Sonuçlandı

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Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu öncülüğünde düzenlenen Vezirköprü ilçe finalleri sona erdi. İlkokul ve ortaokul öğrencilerinin katıldığı finallerde dereceye giren öğrenciler il müsabakalarına katılmaya hak kazandı.

Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu öncülüğünde düzenlenen Vezirköprü ilçe finalleri sona erdi.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Köprülü Mehmet Paşa Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen finallere ilkokullarda 16 okuldan 67 öğrenci, ortaokullarda ise 16 okuldan 69 öğrenci katıldı.

Kategorilerinde ilk sırayı alan öğrenciler, il müsabakalarına katılmaya hak kazandı.

Yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerini Kaymakam Özgür Kaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Resül Özata, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Uyar ve İlçe Milli Eğitim Şube müdürleri verdi.

Yarışmalara katılan öğrencileri tebrik eden Kaya, "İlde yarışacak öğrencilerimize başarılar diliyorum. Ayrıca organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

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