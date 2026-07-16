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Venezuela'daki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 829'a yükseldi

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Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki iki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 829'a çıktı. Yaralı sayısı 16 bin 740 olarak açıklanırken, bölgede 1284 artçı sarsıntı kaydedildi.

Venezuela'da, 24 Haziran'da meydana gelen iki büyük depremde yaşamını yitirenlerin sayısının 4 bin 829'a çıktığı bildirildi.

Venezuela Ulusal Meclis Başkanı (AN) Jorge Rodriguez, Telegram sosyal medya hesabından depremlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 95 artarak 4 bin 829'a yükseldiğini kaydeden Rodriguez, yaralı sayısının ise 16 bin 740 olduğunu belirtti.

Rodriguez, 24 Haziran'da meydana gelen depremlerden bu yana bölgede 1284 artçı sarsıntının kaydedildiğini belirtti.

Ülkede en son 10 Temmuz'da, felaketten en fazla etkilenen La Guaira eyaletine bağlı Naiguata kentinde 3,9 büyüklüğünde artçı sarsıntı meydana gelmişti.

Ulusal basına göre, bu arada hükümet ve eski milletvekili Dinorah Figuera liderliğindeki bir muhalif grup, "demokrasinin güçlendirilmesi" ve "çifte depremin yol açtığı sonuçlarla mücadele edilmesi" amacıyla 1 Ağustos'ta başlayacak bir çalışma planı üzerinde anlaşmaya vardı.

Venezuela'da 2 büyük deprem meydana gelmişti

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 24 Haziran'da Venezuela'da 39 saniye arayla 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldiğini bildirmişti.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), 26 Haziran'daki açıklamasında, depremlerin doğrudan yol açtığı fiziksel hasarın maliyetini 6,7 milyar dolar olarak hesaplamıştı.

Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü ülkede, ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor.

Kaynak: AA / Sinan Doğan
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