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Venezuela'daki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 333'e yükseldi

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Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki iki depremde ölenlerin sayısı 4 bin 333'e, yaralı sayısı ise 16 bin 740'a çıktı. Yetkililer, evsiz kalan 17 bin 900 kişi için 25 bin yeni konut inşa edilmesinin planlandığını açıkladı.

Venezuela'da, 24 Haziran'da meydana gelen iki büyük depremde yaşamını yitirenlerin sayısının 4 bin 333'e yükseldiği bildirildi.

Venezuela Ulusal Meclis Başkanı (AN) Jorge Rodriguez, başkent Caracas'ta düzenlediği basın toplantısında depremlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Felakette hayatını kaybedenlerin sayısının 215 artarak 4 bin 333'e yükseldiği bilgisini veren Rodriguez, yaralı sayısının ise 16 bin 740 olduğunu açıkladı.

Rodriguez, evlerini kaybeden 17 bin 900'den fazla kişi için 25 bin yeni konut inşa edilmesinin planlandığını belirterek bunun için "hukuksuz şekilde bloke edilen" mali kaynaklara ihtiyaç duyduklarını söyledi.

Hasar gören binalardaki denetim sürecinin tamamlanmasıyla evsiz kalanların sayısının artabileceğine dikkati çeken Rodriguez, enkaz kaldırma ve cenaze arama çalışmalarının devam ettiğini aktardı.

Rodriguez, kimliği teşhis edilemeyen 315 cenaze olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

"Biz spekülasyonlar üzerinden hareket edemeyiz, gerçekler temelinde hareket etmek zorundayız. Dün itibarıyla kimliği belirlenemeyen 315 kişi bulunuyor. Bu kişilerin kimlikleri ne yakınları tarafından teşhis edilebildi ne de alınan parmak izleri sistemdeki herhangi bir kimlik bilgisiyle eşleştirilebildi. Bu sayı, hayatını kaybeden toplam kişi sayısının yüzde 7'sine denk geliyor."

Rodriguez, bugüne kadar 9 bin 766 ton gıda ile 13,9 milyon litre suyun depremzedelere dağıtıldığını, 24 Haziran'dan bu yana 1203 artçı sarsıntının meydana geldiğini bildirdi.

Venezuela'da 2 büyük deprem meydana gelmişti

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 24 Haziran'da Venezuela'da 39 saniye arayla 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldiğini bildirmişti.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), 26 Haziran'daki açıklamasında, depremlerin doğrudan yol açtığı fiziksel hasarın maliyetini 6,7 milyar dolar olarak hesaplamıştı.

Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü ülkede, ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor.

Kaynak: AA / Sinan Doğan
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