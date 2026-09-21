Venedik'te günübirlik turist giriş ücreti gelecek yıl 30 avroya çıkarılabilir

İtalya'nın kanallarıyla ünlü tarihi kenti Venedik'te, günlük turist gelişlerini kontrol edebilmek amacıyla, yoğun dönemlerde olmak üzere, ilk kez 2024'te yürürlüğe konulan "giriş ücreti"nin gelecek yıl için 30 avroya çıkarılmasının gündemde olduğu bildirildi.

Venedik Belediyesinin bütçe işlerinden sorumlu Belediye Meclis Üyesi Michele Zuin, yerel gazetelerden "Gazzettino"ya verdiği demecinde, 3 yıllık deneme sürecinin ardından 2027'den itibaren bu tedbirin daha yapısal hale getirileceğini ve tarife artışı ile uygulama süresinin uzatılması olasılığının da gündemlerinde olduğunu belirtti.

Zuin, kente günübirlik gelen turistlerden halihazırda alınan 5 ile 10 avro arasında değişen ücretin kısa ve hızlı turizmi caydırmakta etkisiz kaldığını dile getirerek, "Mesele şu; mevcut 5-10 avronun artık herkes için uygun olduğunu görüyoruz. Risk, bu tedbirin sahip olması gereken caydırıcı etkiye sahip olmamasıdır." ifadesini kullandı.

2027'de yeni giriş ücretinin ne kadar olacağı sorusuna Zuin, "Bunu konuşurken, 50 avro olabileceğinden dahi bahsettik ama 30 avro da olabilir. Önemli olan maksattır. Amaç, günübirlik turistleri ve Venedik'i daha önce birçok kez ziyaret etmiş ve belki de 1 Mayıs'ta tekrar ziyaret etmek isteyenleri caydırmaksa, daha yüksek bir katkı payı onları başka bir yere günübirlik gezi yapmaya teşvik edecektir." yanıtını verdi.

5,2 milyon avro civarında gelir elde edildi

İtalyan basınındaki haberlere göre, Venedik Belediyesi sadece bu yıl 3 Nisan-26 Temmuz tarihlerinde belirlenen 60 günde uygulanan 5-10 avroluk "giriş ücreti" sayesinde yaklaşık 680 bin bilet satışı yapıp, 5,2 milyon avro civarında gelir elde etti.

Venedik Belediye Meclisinin, Eylül 2023'te günlük aşırı turizme karşı tedbir amacıyla aldığı karar doğrultusunda, ilk kez 2024'te 29 gün, 2025'te 54 günde uygulanan "giriş ücreti", bu sene de 60 farklı günde uygulandı.

Giriş ücreti, kente gitmeden erken ödenirse 5 avro, son 3 günde ödenirse 10 avro alınıyor.

Venedik Belediyesi sınırlarındaki tesislerde konaklayanlar, Venedik'in içinde bulunduğu Veneto bölgesinde ikamet edenler, 14 yaş altı çocuklar, bakıma muhtaç olanlar, spor müsabakalarına katılanlar, seyahate çıkan lise öğrencileri, güvenlik güçleri ve itfaiye ekipleri giriş ücreti ödemekten muaf tutuluyor.

Kanalların üstüne kurulu yapısı ve tarihi dokusuyla Venedik, her yıl milyonlarca turist tarafından ziyaret ediliyor.

Kaynak: AA