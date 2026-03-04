TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu... Veli Ağbaba'dan "Davullu" Protesto: Lütfen Emeklinin Sesini Duyun

(TBMM) - CHP Grup Sözcüsü Veli Ağbaba, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda AK Parti'nin torba kanun teklifinde emeklilere bayram ikramiyesi verilmesini öngören düzenlemenin yer almamasına davul çalarak tepki gösterdi. Ağbaba, "12 milyon 500 bin emekli, dul ve yetimleriyle birlikte 17 milyon kişi bayram öncesi hayırlı bir haber bekliyor. Vicdanı olan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sesleniyoruz. Lütfen emeklinin sesini duyun. Eğer emeklinin sesini duymazsanız emekli bunun hesabını soracaktır" dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı. Komisyonda, 19 maddeden oluşan ve kripto varlıklara işlem vergisi getirilmesi, vakıf üniversitesi hastanelerinin vergi muafiyetinin kaldırılması, şans ve bahis reklam giderlerinin matrahtan düşülmemesi ve bazı kıymetli taşların ÖTV kapsamına alınmasını düzenleyen kanun teklifi görüşülecek.

Komisyonda, teklifin görüşmelerine başlamadan önce CHP Grup Sözcüsü Veli Ağbaba, teklifte emeklilere yönelik bayram ikramiyesini düzenleyen maddenin bulunmamasını davul çalarak protesto etti.

Görüşülen torba yasa teklifine tepki gösteren Ağbaba, kamuoyunun beklentisinin emekli bayram ikramiyesinin artırılması olduğunu söyledi. Torba kanunda birçok düzenleme bulunduğunu belirten Ağbaba, "İçinde arsa satışlarından işsizlik ödeneğine, askerlikten birçok madde var torba kanununda. Ama kamuoyunun beklentisi ne kripto varlıklara vergi getirilmesi ne arsaların satılması. Kamuoyunun beklentisi emekli ikramiyesinin artırılması" ifadelerini kullandı.

Ağbaba, hükümet yetkililerinin emekli ikramiyesine ilişkin farklı açıklamalar yaptığını dile getirerek, "Sayın Cevdet Yılmaz, 'Türkiye son 23 yılda orta gelirden üst gelire yükseldi' diyor. Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, 'Emekli ikramiyesi için yasa hazır' diyor. AK Parti Grup Başkanı, ikramiyeye zam konusunda bir düzenlememiz' yok diyor. Mehmet Şimşek, '2025 yılında yüksek gelirli grubuna dahil olduk' diyor. Dört yetkiliden dört farklı cevap" diye konuştu.

Ağbaba, "Şimdi buradan soruyoruz. Çalışma Bakanı yasa hazır diyor. Grup Başkanı üç gün sonra böyle bir şey yok diyor. Allah aşkına beklenti ne? Yapacakları da kendi açıkladıklarına göre 4 bin lira emekli ikramiyesini 5 bin liraya yükseltmek. Burada kim yalancı? Madem ki kaynak yok diyorlar, zam yok diyorlar ama neden emekliye kaynak yok? Hani Türkiye bugün itibarıyla yüksek gelir grubu ülkelere dahil olmuştu. Mehmet Şimşek öyle diyor. Nerede emeklinin yüksek geliri, nerede emeklinin yüksek bayram ikramiyesi? Savaş çıktı, enflasyon yükseldi; don oldu, enflasyon yükseldi; yoğun yağış oldu, enflasyon yükseldi" dedi.

Bütçe verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ağbaba, "Geçen sene 15,9 milyon olan emekli ve hak sahibi sayısı bu yıl 17 milyon kişi. Şimşek'in bütçeden ayırdığı 150 milyar lirada zaten zam planı yoktu. Sadece ocak ayında 456 milyar lira faiz ödemişiz, bir ayda. Bu günlük 14,7 milyar demek. Bin lira verirseniz bir günlük faizle emeklinin ikramiyesini vermiş oluyorsunuz" ifadelerini kullandı.

"Yapacağınız en hayırlı iş emekliye en az asgari ücret kadar bir ikramiye vermektir"

Ağbaba, emekli maaşlarına ilişkin rakamları da paylaşarak, "Emekli maaşı 20 bin lira, asgari ücret 28 bin lira, en düşük memur maaşı 60 bin lira. 12 milyon küsur emeklinin 4 milyon 917 bini en düşük emekli aylığı alıyor. Yani emeklinin yüzde 40'ı 20 bin lira ve altında maaş alıyor. 4 milyon 500 bin dul ve yetime bakarsanız bunlar da 5 bin ile 15 bin lira arası aylık alıyor" diye konuştu.

Emekli bayram ikramiyesinin alım gücündeki düşüşe dikkati çeken Ağbaba, "2018 yılında bin lira bayram ikramiyesi vardı. Başladığı gün üç çeyrek altın alıyordu. Şu anda çeyrek altının üçte birini alıyor. Yüzde 900 gelir kaybı var. Bin liralık ikramiye ilk verildiğinde asgari ücret 1.603 liraydı. Emekli ikramiyesi asgari ücretin yüzde 62'sine denk geliyordu. Bugün ise asgari ücretin sadece yüzde 14'üne denk geliyor. Gelir kaybı yüzde 78 oldu. Yapacağınız en hayırlı iş emekliye en az asgari ücret kadar bir ikramiye vermektir" dedi. Ağbaba, şu ifadeleri kullandı:

"Emekli bırakın yaşamayı, bayramda memleketine gitmeyi, çocuklarına, torunlarına harçlık veremiyor. 12 milyon 500 bin emekli, dul ve yetimleriyle birlikte 17 milyon kişi bayram öncesi hayırlı bir haber bekliyor. Vicdanı olan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sesleniyoruz. Lütfen emeklinin sesini duyun. Eğer emeklinin sesini duymazsanız emekli bunun hesabını soracaktır. Ramazan ayındayız. Bu davulun sesini duyun. Bu davul emeklinin davulu."

Kaynak: ANKA