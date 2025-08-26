Vefalı Galip Belgeseli, Sırbistan'da Ödül Kazandı

"Vefalı Galip" belgesel filmi, Sırbistan'da düzenlenen 14. Zlatibor Spor Filmleri Festivali'nde "En İyi Kısa Belgesel" ödülüne layık görüldü.

Yapılan açıklamaya göre, yönetmen Gökçe Kaan Demirkıran'ın, Türk futbol tarihinin özel isimlerinden Galip Haktanır'ın hayat hikayesini konu alan belgeseli ödülün sahibi oldu.

Demirkıran törende yaptığı açıklamada, "En uzun yaşayan sporcuya, filmografimin en kısa belgeselini yapmak ironikti ve filmin en iyi kısa belgesel ödülüyle taçlanması da böyleydi. Galip Haktanır'ın hikayesi bizim için çok değerliydi." ifadelerini kullandı.

Gökçe Kaan Demirkıran, filme katkılarından ötürü Fethi Aytuna, Sevan Özbülbül, Hakan Kızıltaş, Evren Karakul ve Emine Özge Demirkıran'a teşekkür etti.

Film İran'da düzenlenen 14. İran Spor Filmleri Festivali'nde de "En İyi Kısa Belgesel Araştırma" dalında ödül almıştı.