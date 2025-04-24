Vangücü Kadın Futbol Takımı Üst Lige Yükselmek İçin Mücadele Ediyor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 2. Ligi A Grubunu lider olarak tamamlayan Vangücü Kadın Futbol Takımı, bir üst lige yükselmek için play-off mücadelesini sürdürüyor.

Play-off son 16 turunda 1955 Batman Belediyespor'u eleyen Vangücü, çeyrek final ilk maçında Çanakkale Dardanelspor Kadın Futbol Takımı'na kendi sahasında 1-0 mağlup oldu.

Rövanş maçı için antrenmanlarını sürdüren Vangücü, bu maçtan galibiyetle ayrılarak 1. Lig hedefine bir adım daha yaklaşmayı hedefliyor.

Vangücü Spor Kulübü Başkanı ve Teknik Direktörü Mecit Tekin, kulüp olarak Van'ı en iyi şekilde temsil etmeye çalıştıklarını söyledi.

Bu sezon 2. Lig'de kendi gruplarında şampiyon olduklarını belirten Tekin, şunları kaydetti:

"Play-off maçları oynuyoruz. Hedeflediğimiz şampiyonluğu elde edip takımımızı bir üst lige taşımak. Van'ı hakkettiği yere getireceğiz. Takımda oynayan bütün sporcularımız canla başla mücadele ediyor. Bu sezon ilk yenilgimizi hafta sonu Çanakkale ekibine karşı oynadığımız maçta aldık. Play-off çeyrek final ilk maçının son anlarında kendi kalemize atığımız talihsiz golle 1-0 yenildik ancak bunu telafi edebilecek gücümüz var."

Rövanş maçı için Çanakkale'ye gideceklerini dile getiren Tekin, "Rövanş maçını Çanakkale'de oynayacağız. İnşallah orada istediğimiz skoru alarak Van'ımıza galibiyetle döneceğiz. Çanakkale uzak bir deplasman, imkanlarımız da kısıtlı. Şu an büyük sıkıntılar yaşıyoruz. İmkanlarımız yok. Destek bulamıyoruz. Rövanş maçına gidememe durumumuz söz konusu. Bu konuda yardım bekliyoruz. Bu takımın ikinci lige çıkmasında Sayın Valimiz Ozan Balcı'nın büyük katkıları ve destekleri var. Şu an aktif olarak A takımında yer alan 24-25 sporcumuz var. Hedefimiz şampiyon olup takımı birinci lige çıkarmak. Bu sayede Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş gibi büyük takımları buraya getirebileceğiz. Spor aracılığıyla dostluk, sevgi köprüleri kuracağız." diye konuştu.

Futbolculardan Yağmur Kurt ise "Şu anda 2 ligde Van'ı temsil ediyoruz. İş insanlarından destek bekliyoruz. Play-off maçlarında başarılı olup birinci lige çıkmak istiyoruz." dedi.

Hedeflerinin 1. Lig'e çıkmak olduğunu belirten Esra Kılıç da "Hedeflerimize ulaşabilmek için destek bekliyoruz. Şampiyon olmak istiyoruz. Hedefimiz 1. Lig. Çeyrek final maçına gidebilmek için desteğe ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.