Van merkezli yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 111 şüpheli tutuklandı

Van merkezli 25 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 138 şüpheliden 111'i tutuklandı, 27'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Van Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve kurulan örgüte üye olmak", "yasa dışı bahis" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması" suçlarının önlenmesine yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 159 şüpheliden 138'i yakalandı.

Polis ekiplerince 25 ilde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 111'i tutuklandı, 27'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Soruşturma kapsamında, uzun süre yürütülen teknik ve fiziki takip sonucu tespit edilen 159 şüpheli hakkında 13 Temmuz'da gözaltı kararı verilmişti.

Şüphelilerin banka hesaplarında yaklaşık 5 milyar liralık işlem hacmi olduğu belirlenmişti.