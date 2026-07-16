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Van Gölü balıkçıları 90 gün sonra "vira bismillah" dedi

Van Gölü balıkçıları 90 gün sonra 'vira bismillah' dedi
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Van Gölü'nde üreme dönemi için uygulanan 90 günlük av yasağının bitmesiyle balıkçılar, 'vira bismillah' diyerek yeni sezona başladı. İnci kefalinin neslinin korunması amacıyla getirilen yasak 15 Temmuz itibarıyla sona erdi.

Van'da balıkçılar, üremek için tatlı sulara göç eden inci kefali için uygulanan av yasağının sona ermesiyle 90 gün aradan sonra "vira bismillah" diyerek ağlarını Van Gölü'ne bıraktı.

Van Gölü'nde yaşayan ve üremek için 15 Nisan- 15 Temmuz döneminde tatlı sulara göç eden inci kefalinin neslinin korunması amacıyla uygulanan av yasağı sona erdi.

Yasak süresince teknelerini kıyıya çeken balıkçılar, hazırlıklarını tamamlayarak sezonun ilk avı için göle açıldı.

Erciş ilçesindeki balıkçı barınağından sabahın erken saatlerinde hareket eden balıkçılar, ağlarını Van Gölü'nün serin sularına bırakarak yeni sezona başladı.

"Bereketli bir sezon olmasını temenni ediyoruz"

Van Gölü'nde 15 yıldır balıkçılık yapan Uğur Demir, AA muhabirine, av yasağının sona ermesiyle yeniden ağlarını göle bıraktıklarını söyledi.

İç sulardaki yasağın kalkmasıyla avcılığın başladığını belirten Demir, "Çok şükür, inşallah bu yıl bereketli olur. Bu yıl gerekli tedbirler alındığı için ve ekolojik sisteme duyulan saygıdan ötürü balıklarımız toparlanma sürecini iyi yaşadı. Ağlarımızı yeniden 'vira bismillah' diyerek Van Gölü'yle buluşturduk. Tüm arkadaşlarımıza bereketli bir sezon diliyorum." dedi.

Kaynak: AA / Necmettin Karaca
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