Van'da 5 Bin 527 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Van'da 5 Bin 527 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi
Van'da düzenlenen operasyonlarda 5 bin 527 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı. Ekipler, yol arama ve kontrol faaliyetleri gerçekleştirdi.

Van'da gerçekleştirilen operasyonlarda 5 bin 527 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Saray ile Muradiye İlçe Jandarma Komutanlıklarından ekipler, Saray ilçesi Kapıköy Mahallesi ve Muradiye ilçesi Ünseli Mahallesi mevkisinde yol arama ve kontrol faaliyeti gerçekleştirdi.

Kontrollerde 5 bin 527 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Nevzat Umut Uzel - Güncel
