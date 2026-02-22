Haberler

Durdurulan araçtan 3 milyon TL değerinde gümrük kaçağı eşya çıktı

Güncelleme:
VAN'ın Başkale ilçesinde yapılan bir kontrol sırasında durdurulan araçta 3 milyon 181 bin TL değerinde gümrük kaçağı eşya bulundu. Olayla ilgili iki kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

VAN'ın Başkale ilçesinde durdurulan araçta, piyasa değeri yaklaşık 3 milyon 181 bin TL olan gümrük kaçağı eşya ele geçirildi.

Van İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Başkale ilçesinde bir aracı kontrol noktasında durdurdu. Araçta yapılan aramada, piyasa değeri 3 milyon 181 bin TL olan 717 adet gümrük kaçağı eşya ele geçirildi. Kaçak eşyalar muhafaza altına alındı. Olaya ilişkin A.M (27) ve N.D (29) hakkında adli işlem başlatıldı.

