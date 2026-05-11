Van'da 2 kilogram külçe altın ele geçirildi

Van'ın Muradiye ilçesinde jandarma tarafından durdurulan bir araçta 2 kilogram külçe altın ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı. Kaçakçılık suçunun önlenmesine yönelik yürütülen çalışma sonucunda şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık suçunun önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, Iğdır'dan Muradiye ilçesine seyir halinde olan bir araç ilçenin sorumluluk bölgesinde durduruldu.

Araçta yapılan aramada 2 kilogram külçe altın ele geçirildi.

Gözaltına alınan S.D, B.D. ile Y.B. isimli şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Yılmaz Kazandıoğlu
