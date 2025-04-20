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Van Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı Bölge Şampiyonu Oldu

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Van Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, ev sahipliğinde düzenlenen Genç Kızlar Bölge Şampiyonasında birinci olarak bir üst tura yükseldi.

Van Büyükşehir Belediyespor Kulübü Kadın Voleybol Takımı, Genç Kızlar Bölge Şampiyonasını birinci sırada tamamladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Voleybol Federasyonu'nun 2024-2025 sezonu faaliyet programında yer alan bölge şampiyonası Van Büyükşehir Belediye Spor kulübü ev sahipliğinde düzenlendi.

Van, Hakkari, Siirt ve Şırnak'tan 4 takımın katıldığı müsabakalarda, Van Büyükşehir Belediyespor Kulübü Kadın Voleybol takımı, şampiyon olarak bir üst tura yükseldi.

Kırmızı siyahlılar, genç kızlar yarı final müsabakalarında Van'a temsil edecek.

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Kaynak: AA / Nevzat Umut Uzel - Güncel
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