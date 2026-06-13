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Eskişehir Valisi Yılmaz, Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsünü ziyaret etti

Eskişehir Valisi Yılmaz, Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsünü ziyaret etti
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Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nü ziyaret ederek araştırma ve üretim alanlarını inceledi, tarımsal sürdürülebilirlik ve verimlilik konularında bilgi aldı.

Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsüne ziyarette bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Enstitü Müdürü Ulaş Çınar'dan çalışmalarla bilgi alan Vali Yılmaz, enstitünün araştırma ve üretim alanlarını gezdi.

Teknik personel ve çalışanlarla bir araya gelen Vali Yılmaz, projeleri inceledi.

Araştırma laboratuvarlarını, deneme ve üretim parsellerini inceleyen Vali Yılmaz, tarımsal üretimin sürdürülebilirliği, verimliliğin artırılması ve çiftçilere yönelik yenilikçi çalışmalar hakkında görüşmelerde bulundu.

Çalışanlarla sohbet eden Vali Yılmaz, emeklerinden dolayı tüm personele teşekkür ederek başarı diledi.

Vali Yılmaz, tarımsal araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin ülkenin gıda güvenliği ve tarımsal kalkınması açısından büyük önem taşıdığını belirterek, enstitünün bilgi ve teknoloji üreten çalışmalarıyla bölge ve ülke tarımına değer kattığını ifade etti.

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever
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