Afyonkarahisar Valisi Yiğitbaşı'na ziyaretler

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Tarım Orman Gençlik Konseyi Afyonkarahisar Temsilcisi Enes Kelem'i makamında kabul etti.

Ziyarette Yiğitibaşı ile Kelem, Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Tarım Orman Gençlik Konseyi koordinesinde Afyonkarahisar ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan Tarım Genç Akademi Konseyi'nin ayrıntıları görüşüldü.

Vali Yiğitbaşı, Kelem'den Afyonkarahisar'da genç çiftçilerin tarım ve hayvancılık alanında daha etkin rol alabilmesi, üretime katılımın artırılması ve genç girişimciliğin desteklenmesi konuları ile genç üreticilerin karşılaştığı yapısal sorunlar konusunda da bilgi aldı.