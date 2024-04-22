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Vali Yardımcısı Soğuk Pınar'da Rekor Kırdı

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Ardahan Vali Yardımcısı Mustafa Berat Kasımoğlu, 2550 rakımlı Ilgar Dağı geçidinde bulunan soğuk pınar çeşmesinde elini 20 dakika tutarak rekor kırdı. Kasımoğlu, suyun gerçekten çok soğuk olduğunu belirterek, bu zorlu denemeyi başarıyla tamamladığını söyledi.

Soğuk Pınar'da rekor denemesi

Vali Yardımcısı Kasımoğlu, karpuz çatlatan buz gibi suda elini 20 dakikanın üzerinde tutarak rekor kırdı

ARDAHAN - Ardahan Vali Yardımcısı Mustafa Berat Kasımoğlu, 2550 rakımlı Ilgar Dağı geçidinde, soğuk pınar çeşmesinde buz gibi akan suyun altında elini 20 dakika tutarak rekor kırdı.

Turizm haftası etkinlikleri çerçevesinde Posof ilçesine düzenlenen gezi sonrası 2550 rakımlı Ilgar dağı geçidinde bulunan soğuk pınar çeşmesinde rekor denemesi gerçekleştirildi. Basın mensupları ile birlikte yapılan denemede Anadolu Ajansı Muhabiri Günay Nuh, soğuk Pınar çeşmesinde buz gibi suyun altında elini 10 dakika tutabildi. Vali Yardımcısı Kasımoğlu ise 20 dakika suyun altında elini tutarak bir rekora imza attı.

Vali Yardımcısı Kasımoğlu, ilginç bir deneme olduğunu söyleyerek suyun gerçekten çok soğuk olduğunu ama buna rağmen suyun altında 20 dakika boyunca elini tutarak rekoru kırdığını söyledi.

2550 rakımlı Ilgar geçidinde bulunan ve halk arasında karpuz çatlatan su olarak da adlandırılan soğuk pınar yoldan geçenlerin uğrak yeri. Vatandaşlar bu bölgede soluklanırken, bir de soğuk akan sudan içmeyi de ihmal etmiyor. Buz gibi suyun kaynağı ise Ilgar dağı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Ilgar Dağı 20 Dakika Ardahan Pınar Turizm Yaşam Spor Güncel Haberler

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