Haberler

Bilecik Valisi Sözer, İŞKUR İl Müdürlüğünü ziyaret etti

Bilecik Valisi Sözer, İŞKUR İl Müdürlüğünü ziyaret etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, İŞKUR İl Müdürlüğünü ziyaret ederek istihdam çalışmaları hakkında bilgi aldı. Müdür Yıldırım, il genelinde 75 bin 685 kişinin istihdam edildiğini açıkladı.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Çalışma ve İş Kurumu ( İşkur ) İl Müdürlüğüne ziyarette bulundu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyarette Sözer, İŞKUR İl Müdürü Üzeyir Yıldırım'dan kurumun çalışmalarına ilişkin bilgi aldı.

Açıklamada ziyaretteki görüşlerine yer verilen Vali Sözer, istihdamın güçlendirilmesinde İŞKUR'un payının büyük olduğunu belirtti.

Kurumun vatandaşların çalışma hayatına kazandırılmasındaki rolünü vurgulayan Sözer, İŞKUR İl Müdürlüğü personeline görevlerinde "başarılar" diledi.

Yıldırım da il genelindeki 5 bin 547 iş yerinde toplam 75 bin 685 kişinin istihdam edildiğini aktardı.

Ziyaret, fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Kaynak: AA / Atahan Gezer
Uzman erbaş ve erlerle ilgili yasa teklifi Meclis'te! Kamuda istihdam edilecekler

Uzman erbaş ve erlerle ilgili yasa teklifi TBMM'ye sunuldu

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan Uraloğlu: Ankara-Samsun arası 2,5 saate düşecek

Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi! İki şehir arası 2,5 saate düşüyor
Görüntü Türkiye'den! Günde 6 gram altın buluyorlar, duyan oraya koşuyor

Günde 6 gram altın buluyorlar, duyan oraya koşuyor
İşte cezaevinden tahliye olan Mükremin Gezgin'in son hali

İşte cezaevinden tahliye olan Mükremin Gezgin'in son hali
Yunanistan'da bir ilk! Kadınlar asker ocağına girdi

Komşuda tarihi adım! Kışlaya girdiler
Karı-kocayı başlarından vuran zanlı: Eşim ile bacanağımın ilişkisi olduğundan şüphelendim

Karı-kocaya kanlı infazın altından "yasak aşk" çıktı
İlçenin başına talih kuşu kondu! Japonya'ya 200 ton ürün gönderecekler

İlçenin başına talih kuşu kondu! Japonya'ya 200 ton ürün gönderecekler
Reha Muhtar'ın cenazesinde dikkat çeken anlar! Poyraz Mina'yı dürterek uyardı

Cenazede dikkat çeken anlar! Reha Muhtar'ın kızı kendini tutamadı