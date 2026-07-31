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Vali Özarslan'dan Gerze'de pazar ziyareti

Vali Özarslan'dan Gerze'de pazar ziyareti
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Sinop Valisi Mustafa Özarslan, Gerze ilçesinde kurulan cuma pazarını ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Sinop Valisi Mustafa Özarslan, Gerze ilçesinde kurulan cuma pazarını ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere ilçeye gelen Vali Özarslan ve eşi Reva Beray Özarslan, ilçe merkezindeki pazar yerinde incelemelerde bulundu.

Ziyarette Özarslan'a, Gerze Kaymakamı Yıldız Büyüker ile Gerze Belediye Başkanı Osman Belovacıklı da eşlik etti.

Pazar alanındaki tezgahları tek tek gezerek esnafa hayırlı ve bereketli kazançlar temennisinde bulunan Vali Özarslan, alışveriş yapan vatandaşlarla da yakından ilgilenerek sohbet etti.

Vatandaşların talep, öneri ve görüşlerini dinleyen Özarslan, iletilen hususlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu

Kaynak: AA
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