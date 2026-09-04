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Adıyaman Valisi Esnafla Buluştu

Adıyaman Valisi Esnafla Buluştu
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Adıyaman Valisi Abdullah Küçük, esnaf ziyareti gerçekleştirerek sohbet etti.

Adıyaman Valisi Abdullah Küçük, esnaf ziyareti gerçekleştirerek sohbet etti.

Alitaşı Mahallesi Bozbey Caddesi'ndeki esnafı ziyaret eden Küçük, esnafla sohbet edip talep ve önerilerini dinledi.

Esnaf ziyaretlerini çok önemsediğini dile getiren Vali Küçük, "Esnafımız, şehir ekonomisinin taşıyıcı gücü, ticari hayatımızın ve toplumsal dayanışmamızın temel direğidir. Alın teri, emeği ve azmiyle ilimizin ekonomisine güç katan, şehrimizin ticari hayatına canlılık kazandıran esnaflarımıza hayırlı ve bereketli kazançlar diliyoruz." dedi.

Kaynak: AA
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