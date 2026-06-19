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İstanbul Valisi Gül'den milli maçı takip edecek vatandaşlara YKS uyarısı Açıklaması

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İstanbul Valisi Davut Gül, A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası maçının ardından YKS sınavı yapılacağını belirterek, korna ve konvoy gibi gürültülü kutlamaların öğrencileri olumsuz etkilememesi için idari ve cezai işlem uygulanacağını duyurdu.

İstanbul Valisi Davut Gül, yarın A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası maçının ardından Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ( Yks ) gerçekleştirileceğini belirterek, "Kamu düzenini bozan, trafik güvenliğini tehlikeye düşüren ve öğrencilerimizin sınav sürecini olumsuz etkileyen davranışlar hakkında gerekli idari ve cezai işlemler uygulanacaktır." ifadesini kullandı.

Vali Gül, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, yarın A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki ikinci maçına çıkacağını, aynı zamanda YKS'nin yapılacağını hatırlattı.

Vatandaşlara uyarıda bulunan Gül, şu ifadeleri kullandı:

"Yarın sabah milli takımımızın maç heyecanını yaşayacağız. Ancak maçın hemen ardından yüz binlerce gencimiz üniversite hayalleri için sınava girecek. Sevincimizi öğrencilerimizin huzurunu bozacak şekilde yaşamayalım. Korna, konvoy ve aşırı gürültü, gençlerimizin sınav hazırlığını, dinlenmesini ve sınav merkezlerine ulaşımını olumsuz etkileyebilir. Kamu düzenini bozan, trafik güvenliğini tehlikeye düşüren ve öğrencilerimizin sınav sürecini olumsuz etkileyen davranışlar hakkında gerekli idari ve cezai işlemler uygulanacaktır."

Kaynak: AA / Mücahit Türetken
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