Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylar ile yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Aksu, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2024 yılı boyunca çektiği, "Roketsan, Lifebox ve Sony"nin katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Sinan Aksu, "Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Halk, Bayrak, Özgürlük", "Haber" kategorisinde Fatih Aktaş'ın "Protestocu Kız" adlı fotoğrafına oy verdi.

Aksu, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Daniel Ceng'in "Yürüyüş Yolu", "Spor" kategorisinde Adem Kutucu'nun "Ata Sporu" fotoğrafını seçti.

"Günlük Hayat" kategorisinde İsa Terli'nin "7 Tepe, 5 Minare, 1 Kule" fotoğrafını oylayan Aksu, bu kare hakkında "Galata Kulesi, Vakıflar Genel Müdürlüğünün mülküdür. Bu, Galata Kulesi'nin, yarım ay siluetinin olduğu güzel bir fotoğraf." dedi.

Sinan Aksu, AA'nın gelenekselleşen fotoğraf yarışmasının keyifli bir netice elde edeceğine inancının tam olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Türkiye'nin ve dünyanın unutulmaz anlarını fotoğrafladınız, onları da geleneksel olarak bir yarışmayla seçiyorsunuz. Anadolu Ajansını tebrik ediyorum. Fotoğraf emekçileri olan foto muhabiri arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum, onları tebrik ediyorum. Anadolu Ajansımız önemli bir kuruluşumuz ve Türkiye'nin bir değeri. Böyle güzel yarışmalar, hem tarihi anları insanlar için unutulmaz hale getiriyor hem de farkındalığı arttırıyor. Bu yüzden de tekrar teşekkür ediyorum. Vakıflar Genel Müdürü olarak bir vakıf eserinin olduğu fotoğrafın yarışmada dereceye girmesini de ayrıca temenni ediyorum."