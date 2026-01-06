Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün öğrencilere burs desteği arttı
Vakıflar Genel Müdürlüğü, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine sağlanan geri ödemesiz burs desteklerini 1750 TL'ye, üniversite öğrencilerine ise 4000 TL'ye yükseltti.
VAKIFLAR Genel Müdürlüğü, ihtiyaç sahibi ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine geri ödemesiz burs desteğinin 1250 TL'den 1750 TL'ye, üniversite öğrencilerine 3 bin TL'den 4 bin TL'ye yükseltildiğini duyurdu.
Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "İhtiyaç sahibi öğrencilerimize sağlanan geri ödemesiz burs tutarları artırıldı. Bu kapsamda, 2026 yılı ocak ayı itibarıyla; ilkokul, ortaokul ve liselerde öğrenim gören 40 bin öğrencimize verilen burs desteğimiz 1250 TL'den 1750 TL'ye yükseltildi. 10 bin yükseköğrenim öğrencimize sağlanan burs desteğimiz ise 3 bin TL'den 4 bin TL'ye çıkarıldı. Vakıf medeniyetimizin özünde yer alan paylaşma ve dayanışma anlayışıyla, öğrencilerimizin eğitim yolculuğuna katkı sunmayı sürdürüyoruz" ifadelerine yer verildi.