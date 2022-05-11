Vakıf mülklerinden elde edilen gelirle 1200 aile ve 900 öğrenciye destek

Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürü Adem Bozkurt, 3 ildeki vakıf mülklerinin gelirleriyle her ay 1200 aileye gıda, 900 öğrenciye de burs verdiklerini söyledi.

Bozkurt, Vakıf Haftası dolayısıyla tarihi Anadolu Han'da düzenlediği basın toplantısında, vakıf geleneğinin Anadolu'nun fethinde önemli bir yeri bulunan 1048'deki Pasinler Zaferi'nden başlayarak günümüze dek yaşatıldığını ve yaşatılmaya devam ettiğini anlattı.

Vakıf çalışmalarının sadece tarihi yapıları kapsamadığını bunun yanında sosyal faaliyetler de yürüttüklerini dile getiren Bozkurt, bu yılki Vakıflar Haftası'nda vakıf medeniyetinde sosyal politikalar, sosyal yardımlar ve paylaşma geleneğinin işlendiğini, Gaziantep, Kahramanmaraş ve Kilis'te çeşitli etkinlikler düzenleyeceklerini kaydetti.

Vakıf mülklerinden elde ettikleri gelirle hayır işlerinin yapıldığına dikkati çeken Bozkurt, şöyle konuştu:

"Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğü olarak bölge müdürlüğümüze ait Gaziantep, Kilis ve Kahramanmaraş'ta restorasyon yapılmamış herhangi bir tarihi eserimiz kalmadı. Akabinde yeni yatırımlarımız tamamlandı. Vakıflar sadece restore edilen tarihi eserlerimiz değil. Bizler elde ettiğimiz gelirle Gaziantep, Kilis ve Kahramanmaraş'ta 1200 aileye her ay kesintisiz olarak kuru gıda paketi dağıtımı, 900'e yakın öğrenciye burs veriyoruz. Ayrıca 80 yetim ve 16 engelli ailemize muhtaç aylığı vermekteyiz."