Uzunköprü Ticaret Borsasında sezonun ilk çeltiği satıldı

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Uzunköprü Ticaret Borsasında 2026 hasat sezonunun ilk çeltiği kilogramı 40,05 liradan satıldı.

Uzunköprü'nün Salarlı köyünde üretici Güven Balıkçı tarafından yetiştirilen 2 ton çeltik, satışa sunulmak üzere borsaya getirildi.

Çeltik, kilogramı 40,05 liradan Birlik Çeltik Yağ, Gıda, Akaryakıt, İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından satın alındı.

Borsaya sezonun ilk ürününü getiren Balıkçı'ya, Uzunköprü Ticaret Borsası yönetimi tarafından meclis adına gram altın hediye edildi.

Borsa yönetiminden yapılan açıklamada, yeni hasat sezonunun üreticiler ve borsa üyeleri için hayırlı olması temennisinde bulunuldu.

Kaynak: AA