Uzunköprü'de Anneler ve Kızları Voleybol Oynadı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde Aile Yılı kapsamında düzenlenen voleybol maçında anneler ve kızları karşı karşıya geldi. Katılımcılar maçı heyecanla izlerken, karşılaşma berabere sonuçlandı.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde Aile Yılı kapsamında anneler ve kızları voleybol oynadı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Uzunköprü Spor Salonu'nda anneler ve kızlarından kurulu voleybol takımları karşılaştı. Karşılaşmaya vatandaşlar ilgi gösterdi.

Ailelerin de izlediği karşılaşma berabere sonuçlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Uzunköprü Kaymakamı Muammer Köken, anneler ve kızlarını tebrik etti.

Daha önce babalar ve oğullarının futbol maçı yaptıklarını hatırlatan Köken, "Şimdi anneler ve kızları için voleybol maçı düzenledik. Katılım yoğundu. Sırada babaanneler ve torunları için pasta, börek veya kek yapma etkinliği var. Haftaya bu etkinliğimizi de düzenleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel
Mustafa Destici devreye girdi: İşte memurlar için hükümete önerdiği zam teklifi

Memur zammı için hükümete rakam önerdi: Gelin bunu yapın
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'nin vergi rekortmeni Selçuk Bayraktar oldu

Ne Koç ne de Sabancı! İşte Türkiye'nin vergi rekortmeni
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.