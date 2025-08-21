Uzunköprü'de Anneler ve Kızları Voleybol Oynadı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde Aile Yılı kapsamında anneler ve kızları voleybol oynadı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Uzunköprü Spor Salonu'nda anneler ve kızlarından kurulu voleybol takımları karşılaştı. Karşılaşmaya vatandaşlar ilgi gösterdi.

Ailelerin de izlediği karşılaşma berabere sonuçlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Uzunköprü Kaymakamı Muammer Köken, anneler ve kızlarını tebrik etti.

Daha önce babalar ve oğullarının futbol maçı yaptıklarını hatırlatan Köken, "Şimdi anneler ve kızları için voleybol maçı düzenledik. Katılım yoğundu. Sırada babaanneler ve torunları için pasta, börek veya kek yapma etkinliği var. Haftaya bu etkinliğimizi de düzenleyeceğiz." ifadelerini kullandı.