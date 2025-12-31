Haberler

'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında 7 şüphelinin mal varlıklarına el konuldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan şüphelilerin mal varlıklarına el konuldu.

'UYUŞTURUCU' soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan şüpheliler Kasım Garipoğlu, Fatih Garipoğlu, Ezgi Fındık, Burak Ateş, Mert Vidinli, Ayşegül Şenova ile Gökmen Kadir Şenova'nın mal varlıklarına el konuldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan ve yurtdışında olduğu tespit edilen şüpheliler Kasım Garipoğlu, Fatih Garipoğlu, Ezgi Fındık, Burak Ateş, Mert Vidinli, Ayşegül Şenova ile Gökmen Kadir Şenova hakkında 'Suçtan kaynaklan mal varlığı değerlerini aklama' suçu dolayısıyla mal varlıklarına el konuldu.

