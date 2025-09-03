Uşak'ta Tekstil Fabrikası ve Deposunda Yangın

Uşak'ta tekstil fabrikası ve deposunda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Fevzi Çakmak Mahallesi Beşinci Çanlı Sokak'taki bir tekstil deposu ile bitişiğindeki tekstil atıklarından elyaf üretimi yapılan fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler depoyu ve fabrikayı sardı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.