Haberler

Uşak'ta derenin taşması sonucu tarım arazilerini ve iş yerlerini su bastı

Uşak'ta derenin taşması sonucu tarım arazilerini ve iş yerlerini su bastı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Uşak'ta etkili olan yağışlar sonrasında Değirmendere Deresi'nin debisi yükselerek taştı. Taşkın nedeniyle tarım arazileri ve bazı tekstil fabrikaları su altında kaldı. Ekipler tahliye çalışmaları yürütüyor.

Uşak'ta yağışlarla debisi yükselen Değirmendere Deresi'nin taşması sonucu tarım arazilerini ve bazı iş yerlerini su bastı.

İl genelinde son günlerde etkili olan yağışların ardından debisi yükselen Değirmendere Deresi'nde taşkın meydana geldi.

Dere yatağının çevresindeki tarım arazileri ile Fevzi Çakmak Mahallesi Çanlı bölgesindeki bazı tekstil fabrikaları ve atölyeler su altında kaldı.

Bölgeye, Devlet Su İşleri (DSİ), AFAD ve Uşak Belediyesi İtfaiye ekipleri yönlendirildi.

Ekipler, su basan iş yerlerinin bulunduğu bölgede tahliye çalışması yürütüyor.

Kaynak: AA / Mehmet Çalık - Güncel
Siyasette dengeleri değiştirecek iddia: 7 partili yeni ittifak geliyor

Siyasette dengeleri değiştirecek iddia: 7 partili yeni ittifak geliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Skriniar ve Asllani'nin cezaları onandı

Fener taraftarının korktuğu başına geldi!
Canlı yayında dehşet! Tutmaya çalıştığı kılıç tendonlarını kesti

Canlı yayında dehşet! Tutmaya çalıştığı kılıç tendonlarını kesti
İki ilde peş peşe şüpheli kadın ölümleri

İki ilde peş peşe şüpheli ölümler
Eski hakem Cüneyt Çakır'a dev görev: En büyük hayallerimden biri buydu

"En büyük hayallerimden biri buydu" diyerek müjdeyi verdi
Skriniar ve Asllani'nin cezaları onandı

Fener taraftarının korktuğu başına geldi!
Arda Güler ve sevgilisi Duru Nayman Paris'te

Arda Güler ve sevgilisi Duru Nayman Paris'te
Trump'tan dünyayı etkileyecek İran kararı! Kararnameyi imzaladı

Trump'tan dünyayı etkileyecek karar! Kararnameyi imzaladı