Urla'da İş Yerlerinden Cep Telefonu ve Yazar Kasa Çalan Hırsızlar Yakalandı

İZMİR'in Urla ilçesinde kapı kilidini kırarak girdikleri 2 ayrı iş yerinden çok sayıda cep telefonu ile yazar kasa çalan Y.A. ve M.Ö., polis tarafından yakalandı. Hırsızlık ise güvenlik kamerasına yansıdı.

İZMİR'in Urla ilçesinde kapı kilidini kırarak girdikleri 2 ayrı iş yerinden çok sayıda cep telefonu ile yazar kasa çalan Y.A. ve M.Ö., polis tarafından yakalandı. Hırsızlık ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Bülent Baratalı Caddesi'nde 12 Kasım günü saat 05.30 sıralarında kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, kapı kilidini kırdıkları telefon bayisinden 300 bin TL değerinde cep telefonu ile telefon aksesuarları çaldı. Ardından dönerci dükkanına giren şüpheliler, içinde 600 TL ve araba anahtarı olan yazar kasayı açamayınca sökerek alıp, kaçtı. O anlar, dönerci dükkanındaki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

İş yeri sahiplerinin şikayeti üzerine çalışma başlatan ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri parmak izi çalışması yaptı, güvenlik kameralarını da incelemeye aldı. Ekipler yaptıkları incelemede, şüphelilerin Y.A. ve M.Ö. olduğunu belirledi. Şüpheliler, polis ekiplerinin adreslerine düzenlediği operasyonla yakalandı. Yapılan aramada iş yerlerinden çalındığı belirlenen eşyalara el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine konuldu. Çalınan eşyalar iş yeri sahiplerine teslim edildi.

133 SUÇ KAYDI VARMIŞ

Ayrıca Y.A. hakkında 6 ayrı hırsızlık dosyasından 14 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu, ilçede farklı tarihlerde meydana gelen 8 ayrı hırsızlık olayının şüphelisi olduğu ortaya çıkarken, toplam 133 suç kaydı olduğu tespit edildi.