Ordu'da dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 9 zanlı tutuklandı

Ordu'nun Ünye ilçesinde, dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheliden 9'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Ünye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "nitelikli dolandırıcılık" ve "banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçlarını işleyenlere yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Çeşitli adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı, 7 cep telefonu, 3 SIM kart, bellek ve tablete el konuldu.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 9'u çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan Mali Suçları Araştırma Kurulunca yapılan incelemede, şüphelilere ait banka ile finans hesaplarında son 1 yılda yaklaşık 324 milyon lira para hareketliliğinin tespit edildiği öğrenildi.