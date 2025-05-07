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Üniversitelerarası Futbol Süper Lig Müsabakaları Başladı

Üniversitelerarası Futbol Süper Lig Müsabakaları Başladı
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Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Üniversitelerarası Futbol Süper Lig, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ev sahipliğinde başladı. Turnuvaya birçok üniversitenin futbol takımları katılıyor ve açılışta önemli konuşmalar yapıldı.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Üniversitelerarası Futbol Süper Lig müsabakaları, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ev sahipliğinde başladı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, müsabakalara, Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, İstanbul Aydın Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Üsküdar Üniversitesi, Haliç Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi takımları katıldı.

Turnuvanın açılışında konuşan Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Temsilcisi Prof. Dr. Reşat Kartal, şu ana kadar gördüğü üniversiteler arasında en önemli ve en güzel organizasyonlardan birinin gerçekleştiğini söyledi.???????

MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Dalgar ise üniversitenin Spor Toto Teşkilatı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı destekleriyle kurulan sporcu eğitim ve kamp merkezi olduğuna dikkat çekti.

1200 rakımda yer alan tesisin, özellikle yaz aylarında hem yurt içinden hem de yurt dışından profesyonel takımlara ev sahipliği yaptığını belirten Dalgar,"Üniversite Sporları Federasyonuyla birlikte bu imkanlardan öğrencilerimizin de faydalanması adına organizasyonlar düzenlemeye başladık. Kış boyunca pek çok spor etkinliğine ev sahipliği yaptık. Bu sayede tesislerimiz yılın 12 ayı aktif olarak kullanılmaya başlandı." dedi.

Karşılaşmalar, pazar günü oynanacak final maçıyla son bulacak.

Kaynak: AA / Hale Pak - Güncel
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