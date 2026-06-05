Patlama haberlerinin ardından Umman'daki El-Fahal Limanı'nda faaliyetlerin sürdüğü duyuruldu
Umman'da ham petrol ihracatı için kullanılan El-Fahal Limanı'na kamikaze İHA saldırısı düzenlendiği ve petrol ihracatının durdurulduğu yönündeki haberler yalanlandı. Limanda işleyişin normal seyrinde sürdüğü açıklandı.
Umman'da kamikaze insansız hava aracıyla (İHA) saldırı sonrası patlama meydana geldiği ve çalışmalarının askıya alındığı yönündeki haberlerin ardından El-Fahal Limanı'nda işleyişin normal seyrinde sürdüğü bildirildi.
Uluslararası basında Umman'da ham petrol ihracatı için kullanılan El-Fahal Limanı'na İHA saldırısı olduğunu yönündeki haberlerin ardından Umman Petrol Geliştirme Kurumu'nun ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından açıklama yapıldı.
Açıklamada, El-Fahal Limanı'nda işleyişin normal seyrinde devam ettiği ifade edildi.
Uluslararası basında kamikaze İHA saldırısı sonrası El-Fahal Limanı'nda patlama meydana geldiği ve petrol ihracatının durdurulduğu haberleri yer almıştı.