Umman: Ülke açıklarında saldırıya uğrayan petrol tankerinde 6 kişi yaralandı

Umman, ülke açıklarında hedef alınan "Mombasa B" isimli petrol tankerinde 6 kişinin yaralandığı ve mürettebatın tahliye edildiğini duyurdu.

Umman Deniz Güvenliği Merkezi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan paylaştığı açıklamada, Musandam vilayeti kıyısına 8,5 mil mesafede bulunan Liberya bandralı "Mombasa B" isimli petrol tankerinin hedef alındığı belirtildi.

Saldırı sonucu petrol tankerinin motorunu kaybettiği bilgisinin yer aldığı açıklamada, Umman'a ait bir geminin kurtarma çalışmaları için hareket ettiği aktarıldı.

Saldırıya maruz kalan petrol tankerinde 21 kişiden oluşan mürettebatın tahliye edildiğine dikkat çekilen açıklamada, mürettebattan 6 kişinin yaralı olduğu bilgisi verildi.

Umman, Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer serbestisinin yeniden sağlanması için tüm taraflarla işbirliğini sürdürdüklerini açıklamıştı.