Ümit Özdağ: "Adaletsizlik, Fakirlik Her Geçen Gün Biraz Daha Artıyor"

(İSTANBUL) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, ramazan ayının adalet ve kul hakkı yenmemesi gereken bir ay olduğunu belirterek, "Ama ne yazık ki, halkımızın büyük bir bölümü 12 ay oruç tutmak zorunda kalıyor. Halk açlıkla mücadele ediyor, insanlar pazardan evlerine torbalarına dolduramadan geri dönmek zorunda kalıyor. Adaletsizlik, fakirlik her geçen gün biraz daha artıyor" ifadesini kullandı.

Zafer Partisi İstanbul il Başkanlığı'nın Küçükçekmece Nikah Sarayı'nda düzenlenen iftar programına Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş, Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz, eski Devlet Bakanı Ufuk Söylemez katıldı.

Ümit Özdağ, iftarda yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

"Bir ramazan sofrasında bu sefer Silivri'de değil, nezih bir ortamda bir araya gelme fırsatını bize verdiği için Allah'a şükrediyorum. Silivri'de düşman ceza hukukuyla tutulmaya devam edenlerin haklarının, hukuklarının nasıl çiğnendiğini de unutmuyoruz. Onları da unutmuyoruz. Partimizin demokrasi ve hukuk devleti mücadelesi hiç şüphesiz devam edecektir. Ramazan sabır ayıdır, ramazan şükür ayıdır, ramazan kanaat ayıdır. Ama ramazan aynı zamanda adalet ayıdır. Ramazan aynı zamanda kul hakkının yenmemesi gereken aydır. Aslında sadece ramazan değil 12 ay adalet ayı olmalı, 12 ay kul hakkının yenmediği aylar olmalı."

Ama ne yazık ki, bu başkanlık rejiminden ötürü sadece bir ay değil, halkımızın büyük bir bölümü 12 ay oruç tutmak zorunda kalıyor. Halk açlıkla mücadele ediyor, insanlar pazardan evlerine torbalarına dolduramadan geri dönmek zorunda kalıyor. Adaletsizlik, fakirlik her geçen gün biraz daha artıyor."

Kaynak: ANKA