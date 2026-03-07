Haberler

Ümit Özdağ: "Adaletsizlik, Fakirlik Her Geçen Gün Biraz Daha Artıyor"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, ramazan ayının adalet ve kul hakkı değerlerinin ön planda tutulması gereken bir dönem olduğunu vurguladı. Halkın yoksullukla mücadele ettiğini ve fakirliğin arttığını ifade etti.

(İSTANBUL) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, ramazan ayının adalet ve kul hakkı yenmemesi gereken bir ay olduğunu belirterek, "Ama ne yazık ki, halkımızın büyük bir bölümü 12 ay oruç tutmak zorunda kalıyor. Halk açlıkla mücadele ediyor, insanlar pazardan evlerine torbalarına dolduramadan geri dönmek zorunda kalıyor. Adaletsizlik, fakirlik her geçen gün biraz daha artıyor" ifadesini kullandı.

Zafer Partisi İstanbul il Başkanlığı'nın Küçükçekmece Nikah Sarayı'nda düzenlenen iftar programına Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş, Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz, eski Devlet Bakanı Ufuk Söylemez katıldı.

Ümit Özdağ, iftarda yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

"Bir ramazan sofrasında bu sefer Silivri'de değil, nezih bir ortamda bir araya gelme fırsatını bize verdiği için Allah'a şükrediyorum. Silivri'de düşman ceza hukukuyla tutulmaya devam edenlerin haklarının, hukuklarının nasıl çiğnendiğini de unutmuyoruz. Onları da unutmuyoruz. Partimizin demokrasi ve hukuk devleti mücadelesi hiç şüphesiz devam edecektir. Ramazan sabır ayıdır, ramazan şükür ayıdır, ramazan kanaat ayıdır. Ama ramazan aynı zamanda adalet ayıdır. Ramazan aynı zamanda kul hakkının yenmemesi gereken aydır. Aslında sadece ramazan değil 12 ay adalet ayı olmalı, 12 ay kul hakkının yenmediği aylar olmalı."

Ama ne yazık ki, bu başkanlık rejiminden ötürü sadece bir ay değil, halkımızın büyük bir bölümü 12 ay oruç tutmak zorunda kalıyor. Halk açlıkla mücadele ediyor, insanlar pazardan evlerine torbalarına dolduramadan geri dönmek zorunda kalıyor. Adaletsizlik, fakirlik her geçen gün biraz daha artıyor."

Kaynak: ANKA
Tahran'a yeni hava saldırısı! İran'ın ekonomisini vuruyorlar

Trump'ın tehdidinin ardından saldırı başladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Derbiyi izleyenler TFF'ye ateş püskürdü

Derbiyi izleyenler açtı ağzını yumdu gözünü
ABD istihbaratı: Çin, İran'a tam destek vermeye hazırlanıyor

Dünyanın uykularını kaçıran senaryo gerçek oluyor
Okan Buruk: Haftaya maçta yokum

Taraftarları kahreden haber: Haftaya maçta yokum
Trump'ı çok zor günler bekliyor! ABD'nin askeri kaybını İran açıkladı

Trump'ı çok zor günler bekliyor! ABD'nin askeri kaybını İran açıkladı
Derbiyi izleyenler TFF'ye ateş püskürdü

Derbiyi izleyenler açtı ağzını yumdu gözünü
Trump, ABD'li askerlerin cenaze törenine gidiyor

Trump, kendisini en çok zorlayacak yere gidiyor
NBA efsanesi ile dünyanın en uzun modeli yan yana

Boyu boyuna uygun! Adı üstünde "Devlerin" buluşması