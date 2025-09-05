Haberler

Ümit Özdağ'dan Eğitim Sektöründeki Ekonomik Krize Dikkat!

Ümit Özdağ'dan Eğitim Sektöründeki Ekonomik Krize Dikkat!
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, ekonomik zorlukların eğitim alanındaki etkilerine vurgu yaparak, vatandaşların, öğretmenlerin ve okul müdürlerinin sıkıntılarını dile getirdi. Özdağ, yaşam pahalılığının yansımalarını ve okullardaki eksiklikleri eleştirdi.

(ANKARA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, hayat pahalılığı ve ekonomik zorlukların eğitim sektöründeki veliler, öğretmenler ve okul müdürleri üzerindeki olumsuz etkilerine dikkati çekti. Özdağ, "Eline kırtasiye alışveriş listesi alıp alışverişe çıkmayanlar, çarşıdaki hayat pahalılığının boyutunu anlayamaz. İhtişamlı odalarından çıkıp okulları ziyaret etmediklerinden dolayı okullardaki eksikleri de görmeleri mümkün değil" ifadelerini kullandı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, okulların açıldığı dönemde yaşanan ekonomik zorluklar ve eğitim alanındaki sorunlara dikkati çekti.

Okulların açılmasıyla birlikte vatandaşların, öğretmenlerin ve okul müdürlerinin yaşadığı sıkıntılara dikkat çeken Özdağ, vatandaşların okul, servis, kırtasiye, çanta ve kıyafet fiyatlarının yüksekliğinden dertli olduğunu, çocuklarının ihtiyaçlarını tam karşılayamadıkları için mahcup olduklarını belirtti. Özdağ, paylaşımında şunları kaydetti:

"Eline kırtasiye alışveriş listesi alıp alışverişe çıkmayanlar, çarşıdaki hayat pahalılığının boyutunu anlayamaz. İhtişamlı odalarından çıkıp okulları ziyaret etmediklerinden dolayı okullardaki eksikleri de görmeleri mümkün değil! Okullar açılıyor.

Vatandaş dertli, öğretmen dertli hatta okul müdürleri bile dertli . Vatandaş; okul, servis, kırtasiye, çanta ve kıyafet fiyatlarının yüksekliğinden dertli. Çocuklarının istediklerini tam karşılayamadığı için mahçup.

Öğretmenler: Düşük maaşı nedeniyle artan kiralardan, ulaşım masraflarından yorgun. Kalabalık sınıf mevcudundan ve sınıfındaki uyum sağlayamayan yabancı öğrencilerden dertli.

Okul müdürleri: Okulunun eksiklikleri karşısında çaresiz. Öğretmen yetersizliğinden ve kaynak yetersizliğinden dertli."

Kaynak: ANKA / Güncel
Yüksek Seçim Kurulu, CHP'nin ilçe kongreleriyle ilgili itirazını kabul etti

Yüksek Seçim Kurulu, CHP'nin kongre itirazını kabul etti
Kritik veri açıklandı, altın fiyatları uçuşa geçti

Kritik veri açıklandı, altın uçuşa geçti! İşte piyasalarda son durum
Başkomiser, evinde karısıyla yakaladığı jandarma personelini öldürdü

Başkomiser, evinde karısıyla yakaladığı askeri öldürdü
Vergi memuru bilgisayar ekranını paylaştı, ekrandaki detay tartışma yarattı

Vergi memurunun bilgisayar ekranındaki detay tartışma yarattı
Arkasına hayvan sürüsünü alan vekil, Bakan Yumaklı'ya seslendi: Bu zararı karşılayın

Arkasına hayvan sürüsünü alıp Bakan Yumaklı'ya seslendi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'ın yolladığı futbolcu sakat çıktı: 3 gün düşünüp vazgeçtiler

Galatasaray'ın yolladığı futbolcu sakat çıktı: 3 gün düşünüp vazgeçtiler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.