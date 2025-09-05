Ümit Özdağ'dan Eğitim Sektöründeki Ekonomik Krize Dikkat!

(ANKARA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, hayat pahalılığı ve ekonomik zorlukların eğitim sektöründeki veliler, öğretmenler ve okul müdürleri üzerindeki olumsuz etkilerine dikkati çekti. Özdağ, "Eline kırtasiye alışveriş listesi alıp alışverişe çıkmayanlar, çarşıdaki hayat pahalılığının boyutunu anlayamaz. İhtişamlı odalarından çıkıp okulları ziyaret etmediklerinden dolayı okullardaki eksikleri de görmeleri mümkün değil" ifadelerini kullandı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, okulların açıldığı dönemde yaşanan ekonomik zorluklar ve eğitim alanındaki sorunlara dikkati çekti.

Okulların açılmasıyla birlikte vatandaşların, öğretmenlerin ve okul müdürlerinin yaşadığı sıkıntılara dikkat çeken Özdağ, vatandaşların okul, servis, kırtasiye, çanta ve kıyafet fiyatlarının yüksekliğinden dertli olduğunu, çocuklarının ihtiyaçlarını tam karşılayamadıkları için mahcup olduklarını belirtti. Özdağ, paylaşımında şunları kaydetti:

"Eline kırtasiye alışveriş listesi alıp alışverişe çıkmayanlar, çarşıdaki hayat pahalılığının boyutunu anlayamaz. İhtişamlı odalarından çıkıp okulları ziyaret etmediklerinden dolayı okullardaki eksikleri de görmeleri mümkün değil! Okullar açılıyor.

Vatandaş dertli, öğretmen dertli hatta okul müdürleri bile dertli . Vatandaş; okul, servis, kırtasiye, çanta ve kıyafet fiyatlarının yüksekliğinden dertli. Çocuklarının istediklerini tam karşılayamadığı için mahçup.

Öğretmenler: Düşük maaşı nedeniyle artan kiralardan, ulaşım masraflarından yorgun. Kalabalık sınıf mevcudundan ve sınıfındaki uyum sağlayamayan yabancı öğrencilerden dertli.

Okul müdürleri: Okulunun eksiklikleri karşısında çaresiz. Öğretmen yetersizliğinden ve kaynak yetersizliğinden dertli."