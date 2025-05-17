Uluslararası Tarım Fuarı Novi Sad'da Kapılarını Açtı

NOVI Sırbistan'ın Novi Sad kentinde, bu yıl 92'ncisi düzenlenen Uluslararası Tarım Fuarı, kapılarını ziyaretçilere açtı.

Novi Sad kentinde aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 40 ülkeden 1000'den fazla katılımcının yer aldığı fuarın bu yılki partner ülkesinin İtalya olduğu belirtildi.

Sırbistan Tarım Bakanı Dragan Glamocic, açılışta yaptığı konuşmada, 90 yılı aşkın süredir bir geleneği sürdürdüklerini söyledi.

Çiftçileri tarım fuarında buluşturduklarını aktaran Glamocic, "Tarım artık sadece gelenek değil, aynı zamanda geleceğe verilen bir cevaptır. Sırbistan'ın tarımsal ihracatı 2024 yılında 5 milyar avroyu geçti." dedi.

Fuar Müdürü Slobodan Cvetkovic ise fuarın altı gün boyunca açık olacağını ifade ederek, tarımdaki son teknolojik gelişmeleri ziyaretçilere sunduklarını aktardı.

Cvetkovic, fuarda aile günü kapsamında at arabası yarışları ve binicilik oyunları gibi etkinliklerin de olacağını sözlerine ekledi.

Fuar kapsamında firmaların iş görüşmeleri gerçekleştirilecek ve tarımla ilgili paneller de düzenlenecek.