'Beyaz cennet' 2026'nın ilk 5 ayında 753 bin ziyaretçiyi ağırladı

KAYAK sezonunun yerini kamplara ve doğa yürüyüşlerine bıraktığı, Türkiye'nin önemli kış ve doğa turizm merkezlerinden Uludağ, 2026 yılının ilk 5 ayında 753 bin 162 yerli ve yabancı turisti ağırladı. Tatilcilerin 'Beyaz cennet' olarak tanımladığı Uludağ'da, 1 Ocak-1 Haziran tarihleri arasında Milli Park gişelerinden 162 bin 882 araç geçiş yaptı. 2025 yılına kıyasla ziyaretçi sayısında yüzde 38,2 oranında artış yaşanırken, araç sayısı ise yüzde 41,8 arttı.

8 bin 500 yatak kapasiteli 20 otel ile kamuya ait 7 misafirhanenin bulunduğu Türkiye'nin ilk ve en büyük kış ve doğa sporları merkezi Uludağ'da, beyaz örtü yerini yeşilin tonlarına, kayak sezonu yerini kamplara ve doğa yürüyüşlerine bıraktı. Derin vadileri, yüksek rakımlı zirveleri ve geniş orman örtüsüyle Uludağ, sadece kış aylarında değil, yılın dört mevsimi farklı bir doğal döngüye ev sahipliği yapıyor. Karların erimesiyle canlanan su kaynakları, 171 endemik bitki türü, iğne yapraklı ağaçların arasında uzanan rotalar ve barındırdığı yaban hayatı ile her dönem aktif bir ekosistem sunan Uludağ, yılın 12 ayı doğaseverleri misafir ediyor.

ZİYARETÇİ SAYISI YÜZDE 38,2, ARAÇ SAYISI 41,8 ARTTI

Otellerin sezonu 19 Aralık 2025'te açtığı, kayak pistlerinin ise 29 Aralık 2025'te açıldığı Uludağ'da, kayak sezonu nisan ayına kadar devam ederken, turizm alt yapısının artmasıyla birlikte yoğunluk da kar yağışına bağlı olarak yıldan yıla artıyor. Yerli ve yabancı turistlerin özellikle kış sezonu boyunca uğrak yeri olan, tatilcilerin 'Beyaz cennet' olarak tanımladığı Uludağ, 2026 yılının ilk 5 ayında 753 bin 162 ziyaretçiyi ağırladı. Milli Park Gişelerinden aynı dönemde 162 bin 882 araç geçiş yaptı. 2025 yılının aynı döneminde 542 bin 855 yerli ve yabancı turist Uludağ'ı tercih ederken, Milli Park gişelerinden 114 bin 846 araç geçiş yapmıştı. Böylece 2026 yılının ilk 5 aylık periyodunda bir önceki yılın aynı dönemine göre ziyaretçi sayısında yüzde 38,2, araç geçiş sayısında da yüzde 41,8 oranında artış yaşandı.

2026 yılının ilk 5 ayında Milli Park gişelerinden geçiş yapan araçlar 146 bin 803 otomobil, 10 bin 81 minibüs, 2 bin 400 midibüs, 2 bin 752 otobüs ve 849 motosiklet olarak kayda geçti.

Haber-Kamera: BURSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı