Ulaş Kaymakamı Eskimez esnafının taleplerini dinledi
Ulaş Kaymakamı Esad Mücahit Eskimez, ilçe esnafıyla bir araya gelerek taleplerini dinledi ve esnafın Ulaş'ın gelişimindeki önemine vurgu yaptı.
Ulaş Kaymakamı Esad Mücahit Eskimez, ilçe esnafını ziyaret ederek taleplerini dinledi.
İlçe merkezinde faaliyet gösteren esnafları ziyaret eden Eskimez, Ulaş'ın gelişmesinde esnafın büyük rol oynadığını söyledi.
Eskimez, ilçe genelinde hizmet kalitesinin arttırılması, esnafların karşılaştığı sorunların yerinde tespit ve çözümü için esnaf ziyareti ve diyaloğunun devam edeceğini belirtti.
Ziyarette, İlçe Emniyet Amiri Başkomiser Yavuz Yılmaz ve İlçe Jandarma Bölük Komutanı Üsteğmen Necati Altınok da yer aldı.
Kaynak: AA / Çetin Karaçoban - Güncel