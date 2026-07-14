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Ukrayna Parlamentosu, Türkiye ile serbest ticaret anlaşmasını onayladı

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Ukrayna Parlamentosu, Türkiye-Ukrayna Serbest Ticaret Anlaşması'nı onayladı. Dışişleri Bakanı Sybiha, anlaşmanın ikili ilişkilerde dönüm noktası olduğunu ve ticaret, yatırım ile ekonomik işbirliğini geliştireceğini belirtti.

Ukrayna Parlamentosunun, Türkiye-Ukrayna Serbest Ticaret Anlaşması'nı onayladığı bildirildi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna Parlamentosu'nda Türkiye-Ukrayna Serbest Ticaret Anlaşması için oylama yapıldığını belirtti.

Bakan Sybiha, "Ukrayna Parlamentosu'nun bugün, Ukrayna- Türkiye Serbest Ticaret Anlaşması'nı onaylaması, ikili ilişkilerimizde önemli bir dönüm noktasıdır." ifadesini kullandı.

Sybiha şunları kaydetti:

"Bu anlaşma, ülkelerimiz arasındaki ticaret, yatırım ve ekonomik işbirliğinin geliştirilmesinde yeni bir sayfa açarak her iki taraftaki iş dünyası ve insanlar için yeni fırsatlar yaratıyor. Ukrayna ve Türkiye, stratejik ortaklar olarak sadece ekonomik dayanıklılığımızı değil, aynı zamanda Karadeniz bölgesi ve ötesinde uzun vadeli refah ve istikrarın temellerini de güçlendiriyor."

Kaynak: AA / Davit Kachkachishvili
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