Ukrayna Maliye Bakanı Marçenko, maaş ödemelerinde gecikmeler yaşanabileceğini belirtti

Ukrayna Maliye Bakanı Sergiy Marçenko, bütçedeki finansman sorunları nedeniyle harcamaların kısıtlanmaya başladığını, kamu sektörünün maaş ödemelerinde gecikmeler yaşanabileceğini söyledi.

Ukrayna basınında yer alan haberlere göre Marçenko, Ukrayna Parlamentosunun Maliye Komitesi toplantısında konuştu.

Bakan Marçenko, bütçedeki likidite sorunları nedeniyle hükümetin harcamaları sınırlamaya başladığını belirtti.

Marçenko, uluslararası ortakların talep ettiği bazı düzenlemelerin parlamentodan geçirilmemesi ve finansman durumunun değişmemesi halinde kamu sektörünün maaş ödemelerinde gecikmeler yaşanabileceğini ifade etti.

Öncelik taşımayan, güvenlik ve savunma ile sosyal alanları kapsamayan harcamaların yıl sonuna ertelendiğini kaydeden Marçenko, kısıtlamaların yerel bütçeleri de kapsayacağını, bazı destek programları, sermaye yatırımları ve diğer harcamaların yeterli likidite sağlanana kadar ertelenebileceğini dile getirdi

Marçenko, sosyal harcamaların kısıtlamalardan etkilenmeyeceğini belirterek, "Umarım maaş ödemelerinde gecikmeleri önleyebiliriz. Çünkü bu, açıklanması zor, gerçek bir finansal felaket olur." dedi.

Ukrayna'da bütçe finansmanına ilişkin sorunlardan da bahseden Marçenko, 2022'de başlayan savaşın ilk döneminden bu yana en zorlu bütçe koşullarıyla karşı karşıya olduklarını ifade etti.

Kaynak: AA