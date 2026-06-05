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Ukrayna: Azak Denizi'nde yasa dışı hareket eden 5 kuru yük gemisini vurduk

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Ukrayna Ordusu İnsansız Sistemler Komutanı Robert Brovdi, Azak Denizi'nde yasa dışı mal taşıdığı iddia edilen 5 kuru yük gemisini vurduklarını açıkladı. Saldırının, çalınan Ukrayna tahılı, askeri yük ve petrol taşıyan gemilere yönelik olduğu belirtildi.

Ukrayna Ordusu İnsansız Sistemler Komutanı Robert Brovdi, Azak Denizi'nde yasa dışı mal taşıdığı iddia edilen 5 kuru yük gemisini vurduklarını bildirdi.

Brovdi, sosyal medya hesabındaki yazılı paylaşımında, Azak Denizi'nde "çalınan Ukrayna tahılı" ile askeri yük ve petrolü yasa dışı olarak taşıdığını ileri sürdüğü kuru yük gemilerine yönelik saldırı gerçekleştirdiklerini açıkladı.

Ukraynalı komutan paylaşımında, "İnsansız Sistemler Kuvvetleri 1. Merkezine ait insansız hava araçları 5 Haziran gecesi, Mariupol ve Berdyansk limanlarında ve geçici olarak işgal altındaki Ukrayna topraklarının kıyı sularında yasa dışı olarak hareket eden 5 gemiyi vurdu." ifadelerine yer verdi.

Söz konusu gemilerin, radarları kapatılarak ve isimleri boyayla gizlenerek, Ukrayna'dan "çalınan tahıl"ın yanı sıra askeri yük ve yakıt taşımak amacıyla kullanıldığını öne süren Brovdi, "İşgalcilerin kaçakçılık lojistiği durdurulmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Brovdi, gerçekleştirdikleri saldırıya ait olduğu belirtilen görüntü de paylaştı.

Kaynak: AA / Davit Kachkachishvili
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