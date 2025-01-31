Seçil Erzan davasında ara karar! 4 isim tekrar ifade verecek

Fatih Terim dahil 4 isim için tekrar harekete geçildi
Ekrem İmamoğlu'ndan ifade sonrası ilk sözler

İmamoğlu'ndan ifade sonrası ilk sözler
Henüz 22 yaşındaydı! 'Sarı serum' bir can daha aldı

Sarı serum bir can daha aldı
Ailesini katleden 17 yaşındaki zanlıdan 'altın tartışması' iddiası

17 yaşındaki zanlı babasının sorusuna kızıp tüm ailesini katletmiş

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off eşleşmeleri belli oldu! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden temsilcilerimizden Galatasaray ve Fenerbahçe, son 16 turu için play-off oynamaya hak kazandı. Fenerbahçe Belçika temsilcisi Anderlecht ile eşleşti. Galatasaray'ın rakibi ise Hollanda ekibi AZ Alkmaar oldu.

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turunun kura çekimi gerçekleştirildi. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri belli oldu.

İLK 8'E KALAN TAKIMLAR

Ligde ilk 8'e giren takımlar, doğrudan son 16 turuna kaldı. Lazio, Athletic Bilbao, Manchester United, Tottenham, Eintracht Frankfurt, Olimpik Lyon, Olympiakos ve Rangers, ilk 8'e giren ekipler oldu.

9-24'ÜNCÜ SIRADAKİLER PLAY-OFF'TA

Ligde 9-24'üncü sıralarda yer alan ekipler, son 16 turuna kalabilmek için play-off oynamaya hak kazandı. Bodo/Glimt, Anderlecht, FCSB, Ajax, Real Sociedad, Galatasaray, Roma, Viktoria Plzen, Ferencvaros, Porto, AZ Alkmaar, Midtjylland, Union Saint-Gilloise, PAOK, Twente ve Fenerbahçe, play-off turunda mücadele edecek.

Braga, Elfsborg, Hoffenheim, Beşiktaş, Maccabi Tel Aviv, Slavia Prag, Malmö, RFS, Ludogorets, Dinamo Kiev, Nice ve Karabağ ise ilk 24'ün dışında kalarak Avrupa kupalarına veda etti. UEFA'nın takviminde yer alan tarihlere göre Galatasaray ve Fenerbahçe, play-off turu ilk maçını 13 şubatta, 2. maçını 20 şubatta oyanaycak.

İŞTE EŞLEŞMELER

  • Viktoria Plzen - Ferencvaros
  • Roma - Porto
  • Galatasaray - AZ Alkmaar
  • Union Saint-Gilloise - Ajax
  • FCSB - PAOK
  • Fenerbahçe - Anderlecht
  • Midtjylland - Real Sociedad
  • Twente - Bodo / Glimt

GALATASARAY İLK MAÇINI DEPLASMANDA FENERBAHÇE KADIKÖY'DE OYNAYACAK

Kura sonucu Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turundaki rakibi Az Alkmaar oldu. Galatasaray ilk maçını deplasmanda rövanşı ise İstanbul'da oynayacak. Fenerbahçe'nin ise UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turundaki rakibi Anderlecht oldu. Fenerbahçe ilk maçını İstanbul'da rövanşı ise deplasmanda oynayacak.

Play-off turu: 13 ve 20 Şubat 2025

Son 16 turu: 6 ve 13 Mart 2025

Çeyrek finaller: 10 ve 17 Nisan 2025

Yarı finaller: 1 ve 8 Mayıs 2025

Final: 21 Mayıs 2025

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off eşleşmeleri belli oldu! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Güncel
img

CHP'li vekil, kötü oyunculuğuyla sosyal medyanın diline düştü
img

"Cani Halit" 3. otelini yaptırıyor! Asılan pankart ise ders gibi
img

Şampiyonlar Ligi play-off turu eşleşmeleri belli oldu
500

Yorumlar (10)

Haber YorumlarıBidüşün:

Milyon euro ları 30 yaşındaki adamşara ödemek yerine o paralara altyspı tesisleri kurulsa spor okulları açılsa daha başarılı olabiliriz

Yorum Beğen45
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMGk:

Bizimkilerin Avrupa ile işi olmaz birbirlerini yemekle meşguller

Yorum Beğen25
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıABDURRAHİM DİNÇ:

eeeee rakip kim la

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHakan Onveren:

Galatasaray elendi Fenerbahçe yoluna devam ...

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıözgür:

GS BU KEZ AZ Yİ AFFETMEZ FENER DEN BİŞEY OLMAZ

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEmre Yoldaş:

Tamam bunlar da burda bitirir sonra ligimize döner kendimizi dev aynasında izlemeye devam ederiz

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıOrhan Azar:

sizin yapacağınız habere skm ben gerçekten silecem bu haberler.com u

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYunus Düşleri:

Fenerbahçe -Anderlect Galatasaray -Az Alkmar

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıUgur Cicek:

yapacağınız habere lokum sokayım editör canın benim niye kasiniyorsun.

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıErdinç erbay:

FB zaten basit takım gelse şaşarım..

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Araçlarını bırakıp pastaneye gittiler, döndüklerinde hayatlarının şokunu yaşadılar

Araçlarını bırakıp pastaneye gittiler, döndüklerinde şoke oldular
Özlem Zengin'in kura törenindeki tutumu AK Partili ismi de rahatsız etti

Kura törenine gölge düşüren sözleri AK Partili ismi de rahatsız etti
Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'ne bugün kayıt yaptırmayanlara 28 bin lira ceza geliyor

Akşama kadar kayıt yaptırmayana 28 bin lira ceza!
Arif Güran'ı konuk alan Esra Ezmeci'nin şivesi kayınca olanlar oldu

Arif Güran'ı konuk alan Esra Ezmeci'nin şivesi kayınca olanlar oldu
Fenomen dizi final yapıyor! Tarih verildi

Fenomen dizi final yapıyor!
İmamoğlu'nun mikrofonu verdiği Yavaş'ın sözleri alandakileri coşturdu: Orayı kapatalım

İmamoğlu'ndan mikrofonu alan Yavaş'ın sözleri alandakileri coşturdu

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.