UEFA Avrupa Ligi'nde play-off eşleşmeleri belli oldu! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turunun kura çekimi gerçekleştirildi. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri belli oldu.

İLK 8'E KALAN TAKIMLAR

Ligde ilk 8'e giren takımlar, doğrudan son 16 turuna kaldı. Lazio, Athletic Bilbao, Manchester United, Tottenham, Eintracht Frankfurt, Olimpik Lyon, Olympiakos ve Rangers, ilk 8'e giren ekipler oldu.

9-24'ÜNCÜ SIRADAKİLER PLAY-OFF'TA

Ligde 9-24'üncü sıralarda yer alan ekipler, son 16 turuna kalabilmek için play-off oynamaya hak kazandı. Bodo/Glimt, Anderlecht, FCSB, Ajax, Real Sociedad, Galatasaray, Roma, Viktoria Plzen, Ferencvaros, Porto, AZ Alkmaar, Midtjylland, Union Saint-Gilloise, PAOK, Twente ve Fenerbahçe, play-off turunda mücadele edecek.

Braga, Elfsborg, Hoffenheim, Beşiktaş, Maccabi Tel Aviv, Slavia Prag, Malmö, RFS, Ludogorets, Dinamo Kiev, Nice ve Karabağ ise ilk 24'ün dışında kalarak Avrupa kupalarına veda etti. UEFA'nın takviminde yer alan tarihlere göre Galatasaray ve Fenerbahçe, play-off turu ilk maçını 13 şubatta, 2. maçını 20 şubatta oyanaycak.

İŞTE EŞLEŞMELER

Viktoria Plzen - Ferencvaros

Roma - Porto

Galatasaray - AZ Alkmaar

Union Saint-Gilloise - Ajax

FCSB - PAOK

Fenerbahçe - Anderlecht

Midtjylland - Real Sociedad

Twente - Bodo / Glimt

GALATASARAY İLK MAÇINI DEPLASMANDA FENERBAHÇE KADIKÖY'DE OYNAYACAK

Kura sonucu Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turundaki rakibi Az Alkmaar oldu. Galatasaray ilk maçını deplasmanda rövanşı ise İstanbul'da oynayacak. Fenerbahçe'nin ise UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turundaki rakibi Anderlecht oldu. Fenerbahçe ilk maçını İstanbul'da rövanşı ise deplasmanda oynayacak.

Play-off turu: 13 ve 20 Şubat 2025

Son 16 turu: 6 ve 13 Mart 2025

Çeyrek finaller: 10 ve 17 Nisan 2025

Yarı finaller: 1 ve 8 Mayıs 2025

Final: 21 Mayıs 2025