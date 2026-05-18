Haberler

İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'da oynanacak UEFA Avrupa Ligi finali nedeniyle 20 Mayıs'ta Beşiktaş, Beyoğlu ve Şişli'de bazı yollar trafiğe kapatılacak. Emniyet, alternatif güzergahları duyurdu.

İstanbul'da oynanacak UEFA Avrupa Ligi final müsabakası dolayısıyla 20 Mayıs'ta 3 ilçede bazı yollar trafiğe kapatılacak.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, 20 Mayıs Çarşamba günü Freiburg-Aston Villa takımları arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi final müsabakası kapsamında Beşiktaş, Beyoğlu ve Şişli'de trafiğe kapanacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.

Bu kapsamda saat 11.00'den etkinlik bitimine kadar Beşiktaş'ta, Yıldız Posta Caddesi, Barbaros Bulvarı, Çırağan Caddesi, Dolmabahçe Caddesi, Sait Çiftçi Ayrımları, Nüzhetiye Caddesi ve Süleyman Seba Caddesi trafiğe kapalı olacak.

Bu yollara alternatif olarak Yıldız Caddesi, Yenidoğan Sokak, Hoş Sohbet Sokak, Vefa Bayırı Sokak, Orta Bahçe Caddesi, Ihlamur Dere Caddesi, Ayazma Deresi Caddesi, Türkgücü Sokak, Emirhan Caddesi, Ihlamur Yıldız Caddesi, Muallim Naci Caddesi ve Dereboyu Caddesi kullanılabilecek.

Beyoğlu'nda, Meclis-i Mebusan Caddesi, Kemeraltı Caddesi, Galata Köprüsü, Tersane Caddesi, Dolmabahçe Gazhane Caddesi, İnönü Caddesi, Prof. Dr. Bedri Karafakioğlu Caddesi, Mete Caddesi, Sıraselviler Caddesi ve Asker Ocağı Caddesi trafiğe kapatılacak.

Sürücüler, Refik Saydam Caddesi, Tarlabaşı Bulvarı, Yedikuyular Caddesi, Piyalepaşa Bulvarı, Bahriye Caddesi, Irmak Caddesi, Kurtuluş Deresi Caddesi, Dolapdere Caddesi, Kadiriler Yokuşu Sokak, Boğazkesen Caddesi ile Yeni Çarşı Caddesi'ni alternatif güzergah olarak kullanabilecek.

Şişli'de ise Dolmabahçe Bomonti Tünel, Taşkışla Caddesi, Kadırgalar Caddesi, Maçka Caddesi, Bayıldım Caddesi ve Mim Kemal Öke Caddesi araç trafiğine kapalı olacak.

Bu güzergahlara alternatif olarak Villa Caddesi, Cumhuriyet Caddesi, Halaskargazi Caddesi, Vali Konağı Caddesi, 19 Mayıs Caddesi, Hakkı Yeten Caddesi, Teşvikiye Caddesi, Rumeli Caddesi, Büyükdere Caddesi, Hasret Caddesi, Akar Caddesi ve Nişantaşı Ihlamur Yolu Sokak kullanılabilecek.

Öte yandan, bahsi geçen üç ilçede belirtilen muhtelif cadde ve sokakların, olası yaya ve araç trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla, gerekli görülen durumlarda daha erken saatte kısmen veya tamamen trafiğe kapatılabileceği de bildirildi.

Kaynak: AA / Ferhat Yasak
Mersin'de 17 yaşındaki pompalı tüfekli saldırgan 4 kişiyi öldürdü, 8 kişiyi yaraladı

17 yaşındaki saldırgan farklı yerlerde 4 kişiyi öldürdü

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şehit eşinin tabutunu omuzladı

Boğazların düğümlendiği an

Tur şoförünü darbeden Litvanyalı boksör gözaltına alındı

Litvanyalı boksör, Türk şoförü bu hale getirdi
Amasya ve Tokat'ta sel ve taşkın alarmı! Eğitime ara verildi

İki ilde taşkın alarmı! Eğitime ara verildi, kent merkezi de tehlikede
Halil İbrahim Kalaycıoğlu 'Mezhebimi sordu' dedi, İlyas Salman'dan yanıt geldi

Kalaycıoğlu "Mezhebimi sordu" dedi, Salman'dan yanıt geldi
Sahilde çıplak dolaşan kadına saldırı! O anlar kamerada

Çıplak dolaşan kadını böyle darbetti
Milyonlarca çalışan ve işvereni ilgilendiren emsal karar: O imzalar artık geçersiz

Tüm çalışanları ilgilendiren emsal karar: O imzalar artık geçersiz
Görüntü İstanbul'dan! Lüks araçtan etrafa balya balya euro saçtı

Görüntü İstanbul'dan! Lüks araçtan etrafa balya balya euro saçtı