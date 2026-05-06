Haberler

Son yağışlarla su seviyesi artan Tuz Gölü canlandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye'nin ikinci büyük gölü olan Tuz Gölü, son yağışlarla su seviyesinin artmasıyla yeniden canlandı. Jeoloji Yüksek Mühendisi Nurcan Özdemir, bu yılın doğa için bereketli olacağını ve flamingoların yaşam alanının yeniden zenginleştiğini belirtti.

TÜRKİYE'nin ikinci büyük gölü ve flamingo cenneti olan Tuz Gölü son yağışlarla canlandı, su seviyesi arttı. Jeoloji Yüksek Mühendisi Nurcan Özdemir, "Tuz Gölü, tekrardan canlandı. Yıllardır kuraklıkla mücadele ediyordu. Şu anda yağan yağmur sularıyla ışıl ışıl hale geldi" dedi.

Aksaray, Ankara ve Konya sınırları içinde yer alan Tuz Gölü, su çıkışı olmadığı için 'kapalı göl' özelliğini taşıyor. Göl, ülkenin tuz ihtiyacını büyük bir oranda karşılarken; çoğu flamingo olan birçok kuş türünün de göç yolundaki konaklama alanı. Binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği gölde, son yağışlarla su seviyesi yükselirken; ziyaretçiler suya girerek yürüyüş yaptı.

'YÜZLERCE KUŞ TÜRÜNE EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR'

Jeoloji Yüksek Mühendisi Nurcan Özdemir, gölün su seviyesinin yükseldiğini belirterek, "Tuz Gölü, tekrardan canlandı. Yıllardır kuraklıkla mücadele ediyordu. Şu anda yağan yağmur sularıyla ışıl ışıl hale gelip, su seviyesi de yükseldi. Tuz Gölü'müz su tuttu; kuşlar ve canılar için çok bereketli bir yıl olacak. Şu anda Tuz Gölü'müz deniz gibi bir görünüme büründü. Kıyı bölgelerinde su seviyesi gözle görülür bir şekilde yükseldi. Tuz Gölü sadece Türkiye'nin tuz ihtiyacını karşılamıyor aynı zamanda bu canlıların yaşam kaynağı burası. Yüzlerce kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Flamingoların dünyadaki en büyük üreme noktası. Göl, yavrulara kreş görevi de görüyor. Su az olduğu için flamingo sayısı azalmıştı. Bu yıl Tuz Gölü'nün her yeri su dolu şekilde. Son 6 ayda diğer yıllara oranla yüzde 100'ün üzerinde bir yağış Tuz Gölü'ne düştü" dedi.

'BU YIL CANLILAR SUSUZ KALMAYACAK'

Nurcan Özdemir, "2026 yılına bereket yılı ve su yılı diyorum. Biz doğayı seversek doğa da bizi sever. Burada bereket ve hayat var. Tuz Gölü'nde yaşam tekrardan canlandı. Tuz Gölü, sığ bir göl olduğu için ağustos ayında tekrardan sulamanın da artmasıyla tekrardan düşecek. Şu an gölün en derin yeri 30-40 santimetre suyla kaplı, en azından bu yıl için çok güzel. Bu yıl flamingolar ile canlılar susuz kalmayacak" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
CHP kurultay davası ertelendi

CHP kurultay davasında yeni karar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlü sunucu Eva Murati'nin başı giydiği kıyafetler nedeniyle derde girdi

Giydiği iddialı kıyafetler başını yaktı
Yıldırımhan dünyada ses getirdi: Türkiye'den gelen cehennem

Gizli silah korkuttu: Türkiye'den gelen cehennem
Kıyıya sürüklenen gizemli cisim ülkeyi alarma geçirdi

Kıyıya sürüklenen gizemli cisim ülkeyi alarma geçirdi
Fenerbahçe başkan adayından Muhammed Salah bombası

Fenerbahçe'den Salah bombası
Ünlü sunucu Eva Murati'nin başı giydiği kıyafetler nedeniyle derde girdi

Giydiği iddialı kıyafetler başını yaktı
İç çamaşırı giymeden sahneye çıkan Defne Samyeli'nin görüntüleri olay oldu

İç çamaşırsız sahneye çıkan Defne'nin görüntüleri olay oldu
Hüseyin Çelik'ten tartışma yaratacak öneri: Tunceli'nin adı değiştirilsin

Çelik'ten tartışma yaratacak öneri: O ilimizin adı değiştirilsin