Türkiye ve Umman Arasında Denizcilik ve Ulaştırma Alanında İşbirliği Anlaşmaları İmzalandı

(ANKARA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, IMO 34'üncü Dönem Genel Kurulu kapsamında, Türkiye ile Umman arasında denizcilik, uluslararası ulaştırma koridorları ve bilişim teknolojileri alanlarında anlaşma ve mutabakat zaptlarının imzalandığını duyurdu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, IMO 34'üncü Dönem Genel Kurulu kapsamında Umman ile Türkiye arasında imzalanan anlaşma ve mutabakat zaptlarını açıkladı. Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Denizcilik Alanında İşbirliğine Dair Anlaşma ve Ulaştırma, Uluslararası Ulaştırma Koridorları, Haberleşme ve Bilişim Teknolojileri Alanlarında Mutabakat Zaptı'nı imzaladık. Türkiye'nin küresel vizyonuna katkı sağlayacak bu güçlü ortaklığın, hem bölgemize hem de geleceğimize değer katacağına yürekten inanıyoruz. Umman ile dostluk ve işbirliği yolunda kararlılıkla ilerlemeye devam edeceğiz."