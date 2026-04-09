Bakan Bolat, Portekizli Mevkidaşıyla İşbirliği Fırsatlarını Görüştü

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Portekiz'de yaptığı görüşmelerde Türk firmalarının gelecekteki büyük altyapı projelerinde aktif rol almasını beklediklerini ifade etti.

(ANKARA) - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye- Portekiz JETCO toplantısı kapsamında bulundukları Lizbon'da, Portekiz Altyapı ve Konut Bakanı Miguel Pinto Luz ile bir araya geldi. Görüşmede, iki ülke arasında müteahhitlik ve teknik müşavirlik hizmetleri alanında atılabilecek işbirliği adımları ele alındı.

Bakan Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Portekiz hükümetinin önümüzdeki yıllarda hayata geçirmeyi planladığı yaklaşık 75 milyar dolarlık altyapı, ulaştırma, havalimanı, hızlı tren, konut ve haberleşme yatırımlarında Türk firmalarının aktif rol alması yönündeki beklentilerini Miguel Pinto Luz'a bir kez daha ilettiklerini belirtti.

Bolat, ayrıca Portekiz ziyaretleri kapsamında, yurt dışı müteahhitlik sektörünün önde gelen temsilcilerinin Portekizli kamu kurumları, finans kuruluşları ve firmalarla bir araya getirilmesinden duydukları memnuniyeti de paylaştı. Bakan Bolat, organizasyon sürecine sunduğu katkı ve destek nedeniyle Luz'a teşekkür etti.

Türk yurt dışı müteahhitlik sektörünün küresel ölçekte önemli bir tecrübeye sahip olduğunu vurgulayan Bolat, sektörün 138 ülkede üstlendiği 12 bin 838 projeyle yaklaşık 559 milyar dolarlık bir büyüklüğe ulaştığını ifade etti.

Bolat, Türk firmalarının, Portekiz hükümetinin "Portos 5+ Stratejisi" kapsamında gerçekleştireceği projelerde güvenilir ortaklar olabileceğine inandıklarını kaydetti.

Kaynak: ANKA
