Kuala Lumpur'da "Geleceğin Havacılık Ekosisteminde Türkiye Malezya İşbirliği Konferansı" düzenlendi

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, Türkiye ile Malezya arasındaki ilişkilerin yalnızca savunma sanayisi işbirliğiyle sınırlı olmadığını, bu bağın karşılıklı güvene dayalı, özel bir ortaklık niteliği taşıdığını söyledi.

Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da, TUSAŞ ev sahipliğinde "Geleceğin Havacılık Ekosisteminde Türkiye Malezya İşbirliği Konferansı" başlıklı konferans düzenlendi.

Çok sayıda katılımcının yer aldığı etkinlikte Malezya Savunma Bakanlığı, Malezya Sanayi-Hükümet Yüksek Teknoloji Grubu (MIGHT), Malezya Havacılık ve Uzay Sanayi Kuruluşu'nun (NAICO Malaysia) yanı sıra yatırım ve sanayi kuruluşları, savunma ve havacılık sektörünün önde gelen şirketleri, kamu temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarından paydaşlar bir araya geldi.

Konferansın ana gündem maddesini, Türkiye ile Malezya arasındaki savunma ve havacılık işbirliğinin derinleştirilmesi, TUSAŞ'ın Malezya'daki faaliyetleri, geleceğe yönelik hedefleri oluşturdu.

Demiroğlu, Malezya'ya yönelik yatırımların yalnızca ihracat değil aynı zamanda ortak teknoloji geliştirmek ve bu teknolojileri hayata geçirmek amacı taşıdığını ifade etti.

TUSAŞ'ın üretim kapasitesi, ürün portföyü ve mühendislik kabiliyetleriyle küresel ölçekte güçlü bir konuma sahip olduğuna işaret eden Demiroğlu, bu birikimin ortak projeler üzerinden Malezya ile paylaşılmasının önemine dikkati çekti.

Türkiye ve Malezya'nın havacılık alanında işbirliği potansiyeli ele alındı

Konferans kapsamında düzenlenen panele, TUSAŞ Mühendislik Genel Müdür Yardımcısı Özkan Altay, MIGHT Genel Müdürü ve Üst Düzey Yöneticisi Rushdi Abdul Rahim, NAICO Malaysia Üst Düzey Yöneticisi Shamsul Kamar Abu Samah ve TUSAŞ Malezya Yönetim Kurulu Üyesi ve Malezya Bilimler Akademisi Başkanı Dr. Mohd Azzman Shariffadeen konuşmacı olarak katıldı.

MIGHT Genel Müdürü Rahim, Malezya'nın harekete geçmek için her daim hazırda beklediğini ve TUSAŞ sayesinde "istekli bir ortağa" sahip olduklarını belirtti.

NAICO Malaysia Üst Düzey Yöneticisi Samah, geliştirmek istedikleri ürünler olduğunu vurgulayarak teknoloji, tedarik zinciri ve insan sermayesi anlamında yapılabilecek işbirliklerine dikkati çekti.

TUSAŞ Malezya Yönetim Kurulu Üyesi ve Malezya Bilimler Akademisi Başkanı Shariffadeen de geleneksel savaşın yerini siber saldırıların, dezenformasyonun, sosyal medya manipülasyonunun, propagandanın ve etki operasyonlarının aldığına işaret etti.