Tusaş Genel Müdürü Demiroğlu: Türkiye, Savunma İş Birliklerinde Güvenilir ve Sürdürülebilir Ortak

(ANKARA) - TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, Birleşik Krallık– Türkiye Savunma Ortaklığı Yuvarlak Masa Toplantısı'nda, Türkiye'nin savunma sanayiindeki stratejik konumunu ve iki ülke arasındaki olası iş birliklerinin değerlendirildiğini bildirdi.

Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Royal United Services Institute (RUSI) ev sahipliğinde düzenlenen Birleşik Krallık–Türkiye Savunma Ortaklığı Yuvarlak Masa Toplantısı'na konuşmacı olarak katıldı.

Demiroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığımız tarafından Royal United Services Institute (RUSI) ev sahipliğinde düzenlenen Birleşik Krallık–Türkiye Savunma Ortaklığı Yuvarlak Masa Toplantısı'na konuşmacı olarak katılmaktan memnuniyet duydum. Birleşik Krallık ile savunma teknolojileri alanında olası iş birliklerini ve Türkiye'nin savunma sanayiindeki stratejik konumunu değerlendirdiğimiz toplantıda, sahip olduğumuz yüksek mühendislik kabiliyetlerini ve geniş ürün yelpazemizi paylaştık.

Türkiye, güçlü altyapısı, nitelikli insan kaynağı ve vizyoner yaklaşımıyla uluslararası savunma iş birlikleri için güvenilir ve sürdürülebilir bir ortak olmayı sürdürmektedir. Karşılıklı anlayış ve ortak hedefler doğrultusunda geliştirilecek iş birliklerinin, her iki ülke için de önemli kazanımlar sağlayacağına inanıyorum. Bu değerli buluşmanın gerçekleşmesine katkıları için Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığımıza teşekkür ederim."